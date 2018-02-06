Фантом написав:Купил билеты через сайт Укрзалізниці. Бонусы не начислили.
они походу вручняк начисляют бывает пропускают
Написал в поддержку. Ответили сразу.
Добрый день, уважаемый клиент!
Согласно Правил программы EximBonus, бонусы начисляются после регистрации на сайте и в течении 10 рабочих дней с момента проведения Платежной системой расчета с банком.
Жду!
Чекайте "О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух..." Бо у Ексімі бонуси нараховуються виключно від настрою курочки (чи півника), яка (-ий) вручну буде з пристрастю (!) аналізувати ваші покупки на предмет того, чи не хочете Ви слєгка нагнути дЄржбанОк.... Це вам не Дельта Тому насправді не розумію шизу на цьому форумі щодо відкриття Платин. Навіть за 1000 грн вона того не вартує, а за 3500 грн - і поготів. У всьому винуваті жадібні туристи-провінціали, яким зірвало дах, на жаль...
Nighthawk написав:У всьому винуваті жадібні туристи-провінціали, яким зірвало дах, на жаль...
Що черги влаштовують біля джерельця?
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Шановний клієнте! Повідомляємо, що максимальна сума одного платежу, створеного клієнтом – фізичною особою після проходження автентифікації з використанням OTP-пароля (SMS-пароля), збільшується до 10 000 грн. Протягом дня можна здійснити до 10 таких платежів. Умови прийому розрахункових документів, створених з використанням інших засобів захисту, залишаються без змін.
_Irina_ пані Ірина, вітаю! Що там, збираєте полуницю з малиною?
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.