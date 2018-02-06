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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 397398399400>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 280
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 18:21

  Фантом написав:
  IMPRINTER написав:
  Фантом написав:Купил билеты через сайт Укрзалізниці. Бонусы не начислили. :(


они походу вручняк начисляют бывает пропускают


Написал в поддержку. Ответили сразу.
Добрый день, уважаемый клиент!

Согласно Правил программы EximBonus, бонусы начисляются после регистрации на сайте и в течении 10 рабочих дней с момента проведения Платежной системой расчета с банком.


Жду!


Чекайте :)
"О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух..." :twisted:
Бо у Ексімі бонуси нараховуються виключно від настрою курочки (чи півника), яка (-ий) вручну буде з пристрастю (!) аналізувати ваші покупки на предмет того, чи не хочете Ви слєгка нагнути дЄржбанОк.... Це вам не Дельта :mrgreen:
Тому насправді не розумію шизу на цьому форумі щодо відкриття Платин. Навіть за 1000 грн вона того не вартує, а за 3500 грн - і поготів. У всьому винуваті жадібні туристи-провінціали, яким зірвало дах, на жаль...
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 18:44

  Nighthawk написав:У всьому винуваті жадібні туристи-провінціали, яким зірвало дах, на жаль...

Що черги влаштовують біля джерельця? :P
Зображення
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 18:53

Шановний клієнте!
Повідомляємо, що максимальна сума одного платежу, створеного клієнтом – фізичною особою після проходження автентифікації з використанням OTP-пароля (SMS-пароля), збільшується до 10 000 грн. Протягом дня можна здійснити до 10 таких платежів. Умови прийому розрахункових документів, створених з використанням інших засобів захисту, залишаються без змін.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 21:35

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Во всем виновата лень и бздо.
Древняя китайская мудрость гласит: "НЕ ССЫ!!! ", что означает: "Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины"
_Irina_
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 21:40

_Irina_ пані Ірина, вітаю! :P Що там, збираєте полуницю з малиною? :wink:
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 21:47

Козак-характерник
В основном,авокадо :oops:
_Irina_
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 22:06

  _Irina_ написав:Козак-характерник
В основном,авокадо :oops:

Це добре, там теж вітамінки є... :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 22:19

  Nighthawk написав:
  Фантом написав:
Жду!


Чекайте :)
"О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух..." :twisted:
Бо у Ексімі бонуси нараховуються виключно від настрою курочки (чи півника), яка (-ий) вручну буде з пристрастю (!) аналізувати ваші покупки на предмет того, чи не хочете Ви слєгка нагнути дЄржбанОк.... Це вам не Дельта :mrgreen:
Тому насправді не розумію шизу на цьому форумі щодо відкриття Платин. Навіть за 1000 грн вона того не вартує, а за 3500 грн - і поготів. У всьому винуваті жадібні туристи-провінціали, яким зірвало дах, на жаль...


Вот честно. Мне пофиг, за месяц полностью свои вложения отбил.
Делюсь с форумчанами.
Если за 10 дней бонусы с покупки билетов не начисляться, то и платить за ждбилеты, картой Эксима смысла не будет, ни для кого.
Благо, есть карты, дающие кэшбек при покупке через сайт Укрзалізниці.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 22:46

Фантом
А на Чыгунке не пробовали? :wink:
_Irina_
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 01:13

  Козак-характерник написав:
  Nighthawk написав:У всьому винуваті жадібні туристи-провінціали, яким зірвало дах, на жаль...

Що черги влаштовують біля джерельця? :P
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Та ні, підігнали до нього цілу пожежну машину, вирішили зразу цистерну набрати. От джерельце і пересохло... А все із-за жадібності!
Nighthawk
 
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