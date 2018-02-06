Ні, у всьому винуваті захланність і жадібність. Ну є така паскудна риса в більшості наших співвітчизників... Нацарювати 100 рублів і втекти - ось вся їхня "стратегія". Правда, радує те, що цим захланним жаднюгам нічого не вдалося нацарювати
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лют, 2018 01:17
Ні, у всьому винуваті захланність і жадібність. Ну є така паскудна риса в більшості наших співвітчизників... Нацарювати 100 рублів і втекти - ось вся їхня "стратегія". Правда, радує те, що цим захланним жаднюгам нічого не вдалося нацарювати
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