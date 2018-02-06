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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 397398399400

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 280
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 01:17

  _Irina_ написав:Nighthawk Зображення
Во всем виновата лень и бздо.
Древняя китайская мудрость гласит: "НЕ ССЫ!!! ", что означает: "Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины"


Ні, у всьому винуваті захланність і жадібність. Ну є така паскудна риса в більшості наших співвітчизників... Нацарювати 100 рублів і втекти - ось вся їхня "стратегія". Правда, радує те, що цим захланним жаднюгам нічого не вдалося нацарювати :mrgreen:
Nighthawk
 
Повідомлень: 971
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  #<1 ... 397398399400
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