RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 397398399400

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 280
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 11:50

  pavyak написав:
  Фантом написав:Если за 10 дней бонусы с покупки билетов не начисляться, то и платить за ждбилеты, картой Эксима смысла не будет, ни для кого.
Благо, есть карты, дающие кэшбек при покупке через сайт Укрзалізниці.

Покупал кучу билетов на сайте УЗ 3,02
Провелись по счету 5,02
Начислили бонусы 8,02
Еще был: Reversal. Купівля UKR KYIV http://WWW.UZ.GOV.UA
Он идет как гашение прошлого месяца или этого?


Тоже сегодня начислили.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 825
З нами з: 18.05.16
Подякував: 112 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 17:37

  clientage написав:Anadonta, штурм отменяется. У нас мировая :)
Нина Владимировна приятный во всех отношениях профи, всё чОткО по тарифам и по организации работы. Девчонок своих бережёт -- палец в рот не клади :)
Платина для депозитчика = 1050грн/год как с куста. Эту сумму снимут с картсчета при первой пополняшке. Кеш-ины пашут как заведённые :)
И при оформлении лучше взять загранпаспорт, хотя бы его номер -- для страховки :)

ПС. Я вааще их разговора понял, шо все сотрудники ЭксИма уже пооформляли на всех родственников дальних и ближних кучу карт и просто выкашивают кешбек :)


1050грн в год это для тех у кого от 100К до 500К ? или для любых?
mephala
 
Повідомлень: 2670
З нами з: 07.04.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 17:38

mephala

от 100 к
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33440
З нами з: 06.08.09
Подякував: 202 раз.
Подякували: 5300 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 19:47

Добрый вечер!
На следующей неделе наконец-то оформлю себе карту. В связи с этим вопрос к обладателям:
Никаких подводных камней в процессе использования не выявлено?
Бонусы начисляются?
Сертификаты всегда в наличии?
Заранее благодарен!
Anadonta
 
Повідомлень: 252
З нами з: 25.11.12
Подякував: 12 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 22:58

  Anadonta написав:Добрый вечер!
На следующей неделе наконец-то оформлю себе карту. В связи с этим вопрос к обладателям:
Никаких подводных камней в процессе использования не выявлено?

1. При оплате чипом не запрашивает PIN (Platinum). Многим такое не по душе.
2. Депозитная карта без комиссии пополняется только наличкой. Поэтому или часто бегать в отделение, или морозить там крупную сумму.
Бонусы начисляются?
Да
Сертификаты всегда в наличии?
Нет

Добавлю от себя вопрос: Кто-нибудь всё же пробовал, начисляются ли баллы за наложенный платёж в "Новой Почте"?
M-Audio
 
Повідомлень: 1113
З нами з: 23.03.11
Подякував: 179 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 23:24

  M-Audio написав:Депозитная карта без комиссии пополняется только наличкой
Нет, не только
mustbe
 
Повідомлень: 134
З нами з: 27.12.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:29

  IMPRINTER написав:mephala

от 100 к


а там где по тарифной сетке "плата не стягується" нет указания на сноску 2
это означает что тариф голый? в смысле бесплатно но без услуг от партнеров банка.
mephala
 
Повідомлень: 2670
З нами з: 07.04.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 397398399400
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, kFk, mephala, oleksiy_posternak, v57, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.