Фантом написав:Если за 10 дней бонусы с покупки билетов не начисляться, то и платить за ждбилеты, картой Эксима смысла не будет, ни для кого. Благо, есть карты, дающие кэшбек при покупке через сайт Укрзалізниці.
Покупал кучу билетов на сайте УЗ 3,02 Провелись по счету 5,02 Начислили бонусы 8,02 Еще был: Reversal. Купівля UKR KYIV http://WWW.UZ.GOV.UA Он идет как гашение прошлого месяца или этого?
clientage написав:Anadonta, штурм отменяется. У нас мировая Нина Владимировна приятный во всех отношениях профи, всё чОткО по тарифам и по организации работы. Девчонок своих бережёт -- палец в рот не клади Платина для депозитчика = 1050грн/год как с куста. Эту сумму снимут с картсчета при первой пополняшке. Кеш-ины пашут как заведённые И при оформлении лучше взять загранпаспорт, хотя бы его номер -- для страховки
ПС. Я вааще их разговора понял, шо все сотрудники ЭксИма уже пооформляли на всех родственников дальних и ближних кучу карт и просто выкашивают кешбек
1050грн в год это для тех у кого от 100К до 500К ? или для любых?
Добрый вечер! На следующей неделе наконец-то оформлю себе карту. В связи с этим вопрос к обладателям: Никаких подводных камней в процессе использования не выявлено? Бонусы начисляются? Сертификаты всегда в наличии? Заранее благодарен!
Anadonta написав:Добрый вечер! На следующей неделе наконец-то оформлю себе карту. В связи с этим вопрос к обладателям: Никаких подводных камней в процессе использования не выявлено?
1. При оплате чипом не запрашивает PIN (Platinum). Многим такое не по душе. 2. Депозитная карта без комиссии пополняется только наличкой. Поэтому или часто бегать в отделение, или морозить там крупную сумму.
Бонусы начисляются?
Да
Сертификаты всегда в наличии?
Нет
Добавлю от себя вопрос: Кто-нибудь всё же пробовал, начисляются ли баллы за наложенный платёж в "Новой Почте"?