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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 398399400401

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 280
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:26

Ой разводилы то какие в ЭксИме. Расклад 1050грн за оформление Платины для депозитчика:
245,00 - собственно годовая абонка по карте
375,00 - BCH Переказ б/г з КР на рах сист. Плата за отриман.інформ-організац.послуг ТОВ Платінум-Консьерж зг.Розп..Сума операції UAH 350. КОМІСІЯ:25
480,00 - BCH Переказ б/г з КР на рах сист. страх.плат.на кор.ПАТ СК Арсенал Страх. .Сума операції UAH 455. КОМІСІЯ:25


Итого: 1100 грн. Т.е. они содрали за мой счет еще 50грн на комиссии за перевод платежей за страх и консьерж. Причем ни то ни др. мне не нужно, оно у меня нашару в Авале....
Отето жлобыы :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:31

clientage У меня нету никакой комиссии.
Вы после заказа карты, деньги сразу на счёт ложили или при получении?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:33

  Фантом написав:clientage У меня нету никакой комиссии.
Вы после заказа карты, деньги сразу на счёт ложили или при получении?

они у меня там почти мес уже лежат как старый депо закончился, еще на Классик упали и мариновались.
Так а почем у Вас оте платежи?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:34

  clientage написав:
  Фантом написав:clientage У меня нету никакой комиссии.
Вы после заказа карты, деньги сразу на счёт ложили или при получении?

они у меня там почти мес уже лежат как старый депо закончился, еще на Классик упали и мариновались.
Так а почем у Вас оте платежи?

245,00 Обслуговування рахунку протягом першого терміну дії картки СУМА:0,00 ВАЛЮТА: UAH КОМІСІЯ:245,00 ВАЛЮТА: UAH

455,00 Списання б/г з контракту без комісії BCH СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ НА КОРИСТЬ СК АРСЕНАЛ СТРАХУВАНН

350,00 Списання б/г з контракту без комісії BCH ЗА ОТРИМАННЯ ІНФ.ОРГ.ПОСЛУГ ТОВ ПЛАТИНУМ-КОНСЬЕРЖ


Странно, начали мелочь по карманам тырить.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:56

  clientage написав:Ой разводилы то какие в ЭксИме. Расклад 1050грн за оформление Платины для депозитчика:
245,00 - собственно годовая абонка по карте


офигенно у них губа раскаталась - занеси нам пол ляма и получиш бесплатно то что стоит 245грн
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 12:34

А как СМС-инфо настроить в ИБ, шобы тело самой СМСки отображалось, а не просто сумма прихода/расхода?
Вот код лукапа не отображается в СМС. Пришлось в выписку лезть :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 13:12

  clientage написав:А как СМС-инфо настроить в ИБ, шобы тело самой СМСки отображалось, а не просто сумма прихода/расхода?
Вот код лукапа не отображается в СМС. Пришлось в выписку лезть :(


Там есть управление форматом смс. Выбирите расширенный
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 23:45

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:А как СМС-инфо настроить в ИБ, шобы тело самой СМСки отображалось, а не просто сумма прихода/расхода?
Вот код лукапа не отображается в СМС. Пришлось в выписку лезть :(


Там есть управление форматом смс. Выбирите расширенный

Да рассширенный уже лет 10
тока выставлена форма: РАХУНОК +СУМА =ЗАЛИШОК
А похоже нуна РАХУНОК +СУМА =ЗАЛИШОК ПРИЗНАЧЕННЯ
или даже КАРТКА -СУМА, ПРИЗНАЧЕННЯ
Шо лучше выбрать РАХУНОК или КАРТКА? Еще утону в тех СМСках :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 398399400401
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