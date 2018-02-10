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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:26
Ой разводилы то какие в ЭксИме. Расклад 1050грн
за оформление Платины для депозитчика:
245,00 - собственно годовая абонка по карте
375,00 - BCH Переказ б/г з КР на рах сист. Плата за отриман.інформ-організац.послуг ТОВ Платінум-Консьерж зг.Розп..Сума операції UAH 350. КОМІСІЯ:25
480,00 - BCH Переказ б/г з КР на рах сист. страх.плат.на кор.ПАТ СК Арсенал Страх. .Сума операції UAH 455. КОМІСІЯ:25
Итого: 1100 грн
. Т.е. они содрали за мой счет еще 50грн на комиссии за перевод платежей за страх и консьерж. Причем ни то ни др. мне не нужно, оно у меня нашару в Авале....
Отето жлобыы
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clientage
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:31
clientage У меня нету никакой комиссии.
Вы после заказа карты, деньги сразу на счёт ложили или при получении?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:33
Фантом написав:clientage
У меня нету никакой комиссии.
Вы после заказа карты, деньги сразу на счёт ложили или при получении?
они у меня там почти мес уже лежат как старый депо закончился, еще на Классик упали и мариновались.
Так а почем у Вас оте платежи?
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clientage
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:34
clientage написав: Фантом написав:clientage
У меня нету никакой комиссии.
Вы после заказа карты, деньги сразу на счёт ложили или при получении?
они у меня там почти мес уже лежат как старый депо закончился, еще на Классик упали и мариновались.
Так а почем у Вас оте платежи?
245,00 Обслуговування рахунку протягом першого терміну дії картки СУМА:0,00 ВАЛЮТА: UAH КОМІСІЯ:245,00 ВАЛЮТА: UAH
455,00 Списання б/г з контракту без комісії BCH СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ НА КОРИСТЬ СК АРСЕНАЛ СТРАХУВАНН
350,00 Списання б/г з контракту без комісії BCH ЗА ОТРИМАННЯ ІНФ.ОРГ.ПОСЛУГ ТОВ ПЛАТИНУМ-КОНСЬЕРЖ
Странно, начали мелочь по карманам тырить.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:56
clientage написав:
Ой разводилы то какие в ЭксИме. Расклад 1050грн
за оформление Платины для депозитчика:
245,00 - собственно годовая абонка по карте
офигенно у них губа раскаталась - занеси нам пол ляма и получиш бесплатно то что стоит 245грн
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mephala
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Додано: Суб 10 лют, 2018 12:34
А как СМС-инфо настроить в ИБ, шобы тело самой СМСки отображалось, а не просто сумма прихода/расхода?
Вот код лукапа не отображается в СМС. Пришлось в выписку лезть
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clientage
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Додано: Суб 10 лют, 2018 13:12
clientage написав:
А как СМС-инфо настроить в ИБ, шобы тело самой СМСки отображалось, а не просто сумма прихода/расхода?
Вот код лукапа не отображается в СМС. Пришлось в выписку лезть
Там есть управление форматом смс. Выбирите расширенный
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IMPRINTER
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Додано: Суб 10 лют, 2018 23:45
IMPRINTER написав: clientage написав:
А как СМС-инфо настроить в ИБ, шобы тело самой СМСки отображалось, а не просто сумма прихода/расхода?
Вот код лукапа не отображается в СМС. Пришлось в выписку лезть
Там есть управление форматом смс. Выбирите расширенный
Да рассширенный уже лет 10
тока выставлена форма: РАХУНОК +СУМА =ЗАЛИШОК
А похоже нуна РАХУНОК +СУМА =ЗАЛИШОК ПРИЗНАЧЕННЯ
или даже КАРТКА -СУМА, ПРИЗНАЧЕННЯ
Шо лучше выбрать РАХУНОК или КАРТКА? Еще утону в тех СМСках
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clientage
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