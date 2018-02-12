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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 399400401402

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 280
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 20:11

Ну вот, еще и карту новую не получил, а "плюшки" уже закончились. Печаль...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 23:02

  Anadonta написав:Ну вот, еще и карту новую не получил, а "плюшки" уже закончились. Печаль...

Це ж державний банк...Не сідай з державою в карти грати. Нажулят, навіть якщо виграєш.. :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 23:30

Re: Укрексiмбанк

Козак, а ты уже сыграл партейку?
alex_b
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 23:34

  alex_b написав:Козак, а ты уже сыграл партейку?


сказал, что вроде три партии страховых сыграл
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 23:40

  alex_b написав:Козак, а ты уже сыграл партейку?

Так, на карту родича. Плату за карту відбив і трохи на хліб з маслом є... :P Але ж нажухали все одно... :wink:

На себе вже не оформлятиму. Але все одно чекаю їх відповіді письмової з причиною відмови в обслуговуванні. Заради громади. Шоб не барзєлі.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 23:54

Re: Укрексiмбанк

Как отбил если там брать нечем?
alex_b
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 23:57

  alex_b написав:Как отбил если там брать нечем?

По утрам есть все номиналы, к вечеру лавка пустеет.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 00:05

  alex_b написав:Как отбил если там брать нечем?

Встиг раніше...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:38

Если кто не знает:
перевод с карты на карту через банкомат - комис 0,5%
mustbe
 
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