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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лют, 2018 20:11
Ну вот, еще и карту новую не получил, а "плюшки" уже закончились. Печаль...
Додано: Пон 12 лют, 2018 23:02
Це ж державний банк...Не сідай з державою в карти грати. Нажулят, навіть якщо виграєш..
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Пон 12 лют, 2018 23:30
Re: Укрексiмбанк
Козак, а ты уже сыграл партейку?
Додано: Пон 12 лют, 2018 23:34
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Додано: Пон 12 лют, 2018 23:40
Так, на карту родича. Плату за карту відбив і трохи на хліб з маслом є... Але ж нажухали все одно...
На себе вже не оформлятиму. Але все одно чекаю їх відповіді письмової з причиною відмови в обслуговуванні. Заради громади. Шоб не барзєлі.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Пон 12 лют, 2018 23:54
Re: Укрексiмбанк
Как отбил если там брать нечем?
Додано: Пон 12 лют, 2018 23:57
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 13 лют, 2018 00:05
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Вів 13 лют, 2018 09:38
Если кто не знает:
перевод с карты на карту через банкомат - комис 0,5%
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