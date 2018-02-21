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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 404405406407

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 280
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 07:15

Re: Укрексiмбанк

Вот пи...сы, я позавчера ребёнку гидроборд купил. Явно вылез за лимит.
Ехал, пополнял карту, а они считай задним числом условия поменяли.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлень: 851
З нами з: 18.05.16
Подякував: 116 раз.
Подякували: 83 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 09:49

  Фантом написав:Вот пи...сы, я позавчера ребёнку гидроборд купил. Явно вылез за лимит.
Ехал, пополнял карту, а они считай задним числом условия поменяли.


открывайте допку за 250 грн.
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Подякували: 5368 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 10:40

Re: Укрексiмбанк

Windows XP больше не заходит в ЕЕ?
sal
 
Повідомлень: 2109
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Подякував: 281 раз.
Подякували: 168 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 10:50

  mixa написав::shock:
Бонуси нараховуються за оплати товарів і послуг, які здійснюються у торгово-сервісних мережах України і за її межами, в т.ч. в мережі Інтернет, і оплачені карткою Visa від Укрексімбанку, за формулою:

- для карти Visa Classic - ставка 2% від суми оплати, застосовується до оплат на загальну суму до 15 000 грн в поточному місяці; до всіх наступних оплат в цьому місяці застосовується ставка 1% від суми оплати;

- для карти Visa Gold - ставка 3% від суми оплати, застосовується до оплат на загальну суму до 18 000 грн в поточному місяці; до всіх наступних оплат в цьому місяці застосовується ставка 1% від суми оплати;

- для карти Visa Platinum - ставка 5% від суми оплати, застосовується до оплат на загальну суму до 20 000 грн в поточному місяці; до всіх наступних оплат в цьому місяці застосовується ставка 1,2% від суми оплати;

- для карти Visa Infinite - ставка 7% від суми оплати, застосовується до оплат на загальну суму до 25 000 грн в поточному місяці; до всіх наступних оплат в цьому місяці застосовується ставка 1,5% від суми оплати.

5.1. https://bonus.eximb.com/terms_and_conditions.html

ИМХО логично все. А то же свиные рыла набегут :lol:

  sens написав:Этот продукт от эксима был интересен до первого отзыва бывалых кбшичников,теперь все встало на свои места. Кредитка и Грейс,наше все.

Для бывалых кэшбечников этот продукт и не был уж таким чересчур привлекательным так как карта дебетная плюс платная. А вот для химиков которые могут брать чужие деньги и крутить самое оно.
mephala
 
Повідомлень: 2718
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Подякував: 21 раз.
Подякували: 407 раз.
 
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