Бонуси нараховуються за оплати товарів і послуг, які здійснюються у торгово-сервісних мережах України і за її межами, в т.ч. в мережі Інтернет, і оплачені карткою Visa від Укрексімбанку, за формулою:
- для карти Visa Classic - ставка 2% від суми оплати, застосовується до оплат на загальну суму до 15 000 грн в поточному місяці; до всіх наступних оплат в цьому місяці застосовується ставка 1% від суми оплати;
- для карти Visa Gold - ставка 3% від суми оплати, застосовується до оплат на загальну суму до 18 000 грн в поточному місяці; до всіх наступних оплат в цьому місяці застосовується ставка 1% від суми оплати;
- для карти Visa Platinum - ставка 5% від суми оплати, застосовується до оплат на загальну суму до 20 000 грн в поточному місяці; до всіх наступних оплат в цьому місяці застосовується ставка 1,2% від суми оплати;
- для карти Visa Infinite - ставка 7% від суми оплати, застосовується до оплат на загальну суму до 25 000 грн в поточному місяці; до всіх наступних оплат в цьому місяці застосовується ставка 1,5% від суми оплати.