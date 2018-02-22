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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лют, 2018 12:39
Nighthawk написав:
часи Дельти закінчилися і ніколи не повернуться
Помним о ХИ клиентах, помним...
Я им МСС 8999 навсегда запомнил, с их подачи его исключили практически из всех програм кеш-бека и я полгода добивался смены МСС торговой точки от ее владельцев. Закончилось сменой эквайра с Привата на Аваль и установку правильного МСС 5977.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Чет 22 лют, 2018 14:14
BBC написав: Nighthawk написав:
часи Дельти закінчилися і ніколи не повернуться
Помним о ХИ клиентах, помним...
Я им МСС 8999 навсегда запомнил, с их подачи его исключили практически из всех програм кеш-бека и я полгода добивался смены МСС торговой точки от ее владельцев. Закончилось сменой эквайра с Привата на Аваль и установку правильного МСС 5977.
Отримав відповідь від саппорту
"Оновлені правила програми вступають в дію з 23.02.2018"
Тобто Фантом може не хвилюватися - за гіроборд все поЩітають
Сервіс на вищому рівні, однако, претензій до них немає. Це вам не пляка з постернаком...
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Nighthawk
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Додано: Чет 22 лют, 2018 14:16
Nighthawk написав: BBC написав: Nighthawk написав:
часи Дельти закінчилися і ніколи не повернуться
Помним о ХИ клиентах, помним...
Я им МСС 8999 навсегда запомнил, с их подачи его исключили практически из всех програм кеш-бека и я полгода добивался смены МСС торговой точки от ее владельцев. Закончилось сменой эквайра с Привата на Аваль и установку правильного МСС 5977.
Отримав відповідь від саппорту
"Оновлені правила програми вступають в дію з 23.02.2018"
Тобто Фантом може не хвилюватися - за гіроборд все поЩітають
Сервіс на вищому рівні, однако, претензій до них немає. Це вам не пляка з постернаком...
Ну хоть так. Хотя раз лимиты помесячные, то нуна и вводить с начала месяца
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 22 лют, 2018 14:26
Nighthawk написав: BBC написав: Nighthawk написав:
часи Дельти закінчилися і ніколи не повернуться
Помним о ХИ клиентах, помним...
Я им МСС 8999 навсегда запомнил, с их подачи его исключили практически из всех програм кеш-бека и я полгода добивался смены МСС торговой точки от ее владельцев. Закончилось сменой эквайра с Привата на Аваль и установку правильного МСС 5977.
Отримав відповідь від саппорту
"Оновлені правила програми вступають в дію з 23.02.2018"
Тобто Фантом може не хвилюватися - за гіроборд все поЩітають
Сервіс на вищому рівні, однако, претензій до них немає. Це вам не пляка з постернаком...
Спасибо. Теперь я спокоен.
Карту до 1 марта на полочку.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 22 лют, 2018 22:21
А задерживают ли у кого-то начисление кешбека? У меня последние начисления были за покупки от 18.02. Понятно, что у них 10 дней на это, но раньше как-то оперативнее все было.
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ygn
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Додано: Чет 22 лют, 2018 22:41
ygn написав:
У меня последние начисления были за покупки от 18.02
Аналогично
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mustbe
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Додано: Чет 22 лют, 2018 22:47
mustbe
Тогда ждем, наверное прикручивают ограничения.
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ygn
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Додано: Чет 22 лют, 2018 22:48
На мой взгляд, внесенные изменения вполне оправданны. Ведь всем нам с самого начала было понятно, что в таком виде продукт не сможет существовать долгое время. Банк присмотрелся - что к чему и внес коррективы, что вполне логично. Зато теперь появилась надежда, что в таком виде программа проживет более-менее долгий период...
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Anadonta
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Додано: Чет 22 лют, 2018 22:51
Да, логично.
Но менять на ходу правила игры: как минимум - некрасиво, а как максимум - непорядочно.
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mustbe
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Додано: Чет 22 лют, 2018 23:00
mustbe написав:
Да, логично.
Но менять на ходу правила игры: как минимум - некрасиво, а как максимум - непорядочно.
Тут вы мимо.
П. 2.2 дает банку делать, что угодно и ни о чем не уведомлять
Вы же, когда впряглись, читали правила?
Тут игра в одни ворота как бы
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curiousobro
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