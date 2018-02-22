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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 406407408409>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 280
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 12:39

Re: Укрексiмбанк

  Nighthawk написав:часи Дельти закінчилися і ніколи не повернуться

Помним о ХИ клиентах, помним...
Я им МСС 8999 навсегда запомнил, с их подачи его исключили практически из всех програм кеш-бека и я полгода добивался смены МСС торговой точки от ее владельцев. Закончилось сменой эквайра с Привата на Аваль и установку правильного МСС 5977.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 14:14

  BBC написав:
  Nighthawk написав:часи Дельти закінчилися і ніколи не повернуться

Помним о ХИ клиентах, помним...
Я им МСС 8999 навсегда запомнил, с их подачи его исключили практически из всех програм кеш-бека и я полгода добивался смены МСС торговой точки от ее владельцев. Закончилось сменой эквайра с Привата на Аваль и установку правильного МСС 5977.


Отримав відповідь від саппорту
"Оновлені правила програми вступають в дію з 23.02.2018"
Тобто Фантом може не хвилюватися - за гіроборд все поЩітають :)
Сервіс на вищому рівні, однако, претензій до них немає. Це вам не пляка з постернаком...
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 14:16

  Nighthawk написав:
  BBC написав:
  Nighthawk написав:часи Дельти закінчилися і ніколи не повернуться

Помним о ХИ клиентах, помним...
Я им МСС 8999 навсегда запомнил, с их подачи его исключили практически из всех програм кеш-бека и я полгода добивался смены МСС торговой точки от ее владельцев. Закончилось сменой эквайра с Привата на Аваль и установку правильного МСС 5977.


Отримав відповідь від саппорту
"Оновлені правила програми вступають в дію з 23.02.2018"
Тобто Фантом може не хвилюватися - за гіроборд все поЩітають :)
Сервіс на вищому рівні, однако, претензій до них немає. Це вам не пляка з постернаком...

Ну хоть так. Хотя раз лимиты помесячные, то нуна и вводить с начала месяца
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 14:26

  Nighthawk написав:
  BBC написав:
  Nighthawk написав:часи Дельти закінчилися і ніколи не повернуться

Помним о ХИ клиентах, помним...
Я им МСС 8999 навсегда запомнил, с их подачи его исключили практически из всех програм кеш-бека и я полгода добивался смены МСС торговой точки от ее владельцев. Закончилось сменой эквайра с Привата на Аваль и установку правильного МСС 5977.


Отримав відповідь від саппорту
"Оновлені правила програми вступають в дію з 23.02.2018"
Тобто Фантом може не хвилюватися - за гіроборд все поЩітають :)
Сервіс на вищому рівні, однако, претензій до них немає. Це вам не пляка з постернаком...


Спасибо. Теперь я спокоен. :D
Карту до 1 марта на полочку.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 22:21

А задерживают ли у кого-то начисление кешбека? У меня последние начисления были за покупки от 18.02. Понятно, что у них 10 дней на это, но раньше как-то оперативнее все было.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 22:41

Re: Укрексiмбанк

  ygn написав:У меня последние начисления были за покупки от 18.02

Аналогично
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 22:47

mustbe

Тогда ждем, наверное прикручивают ограничения.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 22:48

На мой взгляд, внесенные изменения вполне оправданны. Ведь всем нам с самого начала было понятно, что в таком виде продукт не сможет существовать долгое время. Банк присмотрелся - что к чему и внес коррективы, что вполне логично. Зато теперь появилась надежда, что в таком виде программа проживет более-менее долгий период...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 22:51

Да, логично.
Но менять на ходу правила игры: как минимум - некрасиво, а как максимум - непорядочно.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 23:00

  mustbe написав:Да, логично.
Но менять на ходу правила игры: как минимум - некрасиво, а как максимум - непорядочно.

Тут вы мимо.
П. 2.2 дает банку делать, что угодно и ни о чем не уведомлять
Вы же, когда впряглись, читали правила?
Тут игра в одни ворота как бы
curiousobro
 
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