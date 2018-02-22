Я не говорил, что это незаконно.
Это - законно. Но - некрасиво.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лют, 2018 23:13
mustbe
Некрасиво, согласен. Но будем откровенны - никто здесь не питал иллюзий, что сей праздник будет вечным...
На мой взгляд, даже при нынешних условиях программа является весьма конкурентноспособной. Еще бы нормальный кредитный лимит с льготным периодом и бесплатное пополнение безналом -
была бы вообще сказка!
Додано: Чет 22 лют, 2018 23:15
Додано: П'ят 23 лют, 2018 00:32
Re: Укрексiмбанк
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:40
Начислили кешбек за операции, проведенные по счету 21 февраля. Полет нормальный.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:49
Re: Укрексiмбанк
Да. Беру свои слова обратно. Правила поменяли, но не задним числом.
За гироборд бонусы начислили.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:56
Это ж вам не Горох, Пляка или Головань - это госбанк - строг, но справедлив - без подлогов, сироток и свиных рыл.
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:57
Re: Укрексiмбанк
21 февраля 2018 года Печерский районный суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и освободил от уголовной ответственности экс-министра финансов Юрия Колобова из-за истечения сроков давности.
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