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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 406407408409

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 280
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 23:06

Я не говорил, что это незаконно.
Это - законно. Но - некрасиво.
mustbe
 
Повідомлень: 195
З нами з: 27.12.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 23:13

mustbe

Некрасиво, согласен. Но будем откровенны - никто здесь не питал иллюзий, что сей праздник будет вечным...
На мой взгляд, даже при нынешних условиях программа является весьма конкурентноспособной. Еще бы нормальный кредитный лимит с льготным периодом и бесплатное пополнение безналом -
была бы вообще сказка!
Anadonta
 
Повідомлень: 263
З нами з: 25.11.12
Подякував: 12 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 23:15

  mustbe написав:Я не говорил, что это незаконно.
Это - законно. Но - некрасиво.

То есть дерибанить кб красиво, а ответку получать - а нас за что ?
Все нормально.
Адаптируются к реальному миру со свинорылами :)
curiousobro
 
Повідомлень: 794
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Подякував: 8 раз.
Подякували: 86 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 00:32

Re: Укрексiмбанк

  curiousobro написав:к реальному миру со свинорылами :)

Зображення
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:40

Начислили кешбек за операции, проведенные по счету 21 февраля. Полет нормальный.
ygn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:49

Re: Укрексiмбанк

Да. Беру свои слова обратно. Правила поменяли, но не задним числом.
За гироборд бонусы начислили.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:56

  Фантом написав:Да. Беру свои слова обратно. Правила поменяли, но не задним числом.
За гироборд бонусы начислили.


Это ж вам не Горох, Пляка или Головань - это госбанк - строг, но справедлив - без подлогов, сироток и свиных рыл.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:57

Re: Укрексiмбанк

21 февраля 2018 года Печерский районный суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и освободил от уголовной ответственности экс-министра финансов Юрия Колобова из-за истечения сроков давности.
sal
 
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