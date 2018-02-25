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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 407408409410

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 280
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 13:22

clientage

если у вас лимит на депоканте (эконом) висит ...
это же просто тариф этой карты ...
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 13:37

  IMPRINTER написав:clientage

если у вас лимит на депоканте (эконом) висит ...
это же просто тариф этой карты ...

но на МК его и не вешают
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 13:46

clientage

а на стардартную карту?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 14:20

  IMPRINTER написав:clientage

а на стардартную карту?

Неа, не привязывают туда кредлимит. И зарплатники и социальщики сидят на Экономках со своими кредлимитами, которые нашару гасятся ток поступлением целевых средств :)
Так, по сути дела, МК ж это мнгновенка в Пакете Стандарт :(
Када она заканчивается, то перевыпускается именно Стандарт за 120грн/год.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 17:42

  Stringer написав:
  velvet написав:
  mustbe написав:Хотя - звоночек, конечно, настораживающий

сильно хвалили симу на ветках мони,аллы и др., вот и результат...

так с самого начала было понятно, что этот пикничок не надолго, даже удивительно, что он столько продержался

Державна свиноферма. Горіть в пеклі! :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 12:33

Коллеги, а на выход по СЭПу какие лимиты/комиссии через Энтер-Эксим? Если не трудно, дайте ссылку, а то у меня их сайт не грузится чёто...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 12:40

  kreuz написав:Коллеги, а на выход по СЭПу какие лимиты/комиссии через Энтер-Эксим? Если не трудно, дайте ссылку, а то у меня их сайт не грузится чёто...

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Лимиты в зависимости от СМС пароль, генератор паролей или Защищенный носитель ключа для электронно-цифровой подписи
Востаннє редагувалось vollena71 в Пон 26 лют, 2018 12:44, всього редагувалось 1 раз.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 12:41

  kreuz написав:Коллеги, а на выход по СЭПу какие лимиты/комиссии через Энтер-Эксим? Если не трудно, дайте ссылку, а то у меня их сайт не грузится чёто...


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IMPRINTER
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