clientage
если у вас лимит на депоканте (эконом) висит ...
это же просто тариф этой карты ...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лют, 2018 13:22
clientage
если у вас лимит на депоканте (эконом) висит ...
это же просто тариф этой карты ...
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 13:37
но на МК его и не вешают
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 23 лют, 2018 13:46
clientage
а на стардартную карту?
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 14:20
Неа, не привязывают туда кредлимит. И зарплатники и социальщики сидят на Экономках со своими кредлимитами, которые нашару гасятся ток поступлением целевых средств
Так, по сути дела, МК ж это мнгновенка в Пакете Стандарт
Када она заканчивается, то перевыпускается именно Стандарт за 120грн/год.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 23 лют, 2018 17:42
Державна свиноферма. Горіть в пеклі!
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Пон 26 лют, 2018 12:33
Коллеги, а на выход по СЭПу какие лимиты/комиссии через Энтер-Эксим? Если не трудно, дайте ссылку, а то у меня их сайт не грузится чёто...
Додано: Пон 26 лют, 2018 12:40
Востаннє редагувалось vollena71 в Пон 26 лют, 2018 12:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 26 лют, 2018 12:41
в зависимости от метода подтверждения:
ОТП-пароль
до 10 платежей до 10 000 грн. каждый
токен или андроид-генератор
до 10 платежей до 15 000 грн. каждый
ЭЦП на флешке
анлим по сумме и количеству
комиссия - 2 грн. за платеж до 50 000 грн., 0,5% от сцммы при размере платежа более 50 000 грн.
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