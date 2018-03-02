Хм с метро интереная мысль. Уже просчитывали рентабельность часа?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 бер, 2018 08:48
Хм с метро интереная мысль. Уже просчитывали рентабельность часа?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: П'ят 02 бер, 2018 17:36
Re: Укрексiмбанк
Додано: П'ят 02 бер, 2018 21:50
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 22:14
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Вам хоть какие-то карты предлагает на выбор, а у меня данное меню вообще не активно.
Думаю, по-любому, нужно заказывать через менеджера в отделении...
Додано: Суб 03 бер, 2018 14:39
Укрексімбанк порушує законодавство України
Ні отвєта, ні прівєта! Пишу листа до НБУ. Укрексімбанк порушує законодавство України. Безпідставно відмовляє в обслуговуванні і порушує закон про звернення громадян України. Ганьба! Державний банк...
П.С. Суть звернення: отримати письмову відмову в обслуговуванні з причиною на адресу фактичного проживання чи на ел.скриньку.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Суб 03 бер, 2018 14:53
90 днів минуло?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 03 бер, 2018 14:56
Чому саме 90? 16 січня зареєстроване звернення. Досить часу вже. Питання не складне.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Суб 03 бер, 2018 15:25
Причина - очень простая: банк не счел целесообразным обслуживание данного клиента.
Вполне, кстати, имеет право ответить именно так.
Стучись в МСПЧ, Гаагский трибунал или Лигу Наций
Додано: Суб 03 бер, 2018 15:29
От нехай так і відповість! Письмово.
Нехай "считает" як завгодно. Але порушувати закон не мають права. Відповідь письмову повинні надати. Я стукатиму скрізь...і Президенту напишу і в міністерство окупованих територій. І уповноваженій із захисту прав людини. Скрізь...Попомнят оні... Мені їх карта вже нафік не потрібна. Чисто із спортивного антірєсу. А щоб не бАрзєлі.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Суб 03 бер, 2018 15:35
Как Преображенский просто не хотел поддерживать детей Германии -
так и Эксим просто не хочет тебя обслуживать.
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