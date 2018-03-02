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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 282
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 08:48

  alex_b написав:Это что б кассиры продуктовых лавок не долбили кеш в метро :D

Хм с метро интереная мысль. Уже просчитывали рентабельность часа?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 17:36

Re: Укрексiмбанк

  big539 написав:ты хотел сказать "не долбили кеш в продуктовых лавках"
в продуктовых лавках дороже чем в метро, поэтому продавцы продуктовых лавок долбят в метро.
alex_b
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 21:50

господа, а чего при заказе дупки к платине в ИБ не предлагает платину - тока бом-же карты?

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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 22:14

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Вам хоть какие-то карты предлагает на выбор, а у меня данное меню вообще не активно.
Думаю, по-любому, нужно заказывать через менеджера в отделении...
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 14:39

Укрексімбанк порушує законодавство України

Ні отвєта, ні прівєта! :P Пишу листа до НБУ. Укрексімбанк порушує законодавство України. Безпідставно відмовляє в обслуговуванні і порушує закон про звернення громадян України. Ганьба! 8) Державний банк... :mrgreen:
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П.С. Суть звернення: отримати письмову відмову в обслуговуванні з причиною на адресу фактичного проживання чи на ел.скриньку.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 14:53

  Козак-характерник написав:Ні отвєта, ні прівєта! :P Пишу листа до НБУ. Укрексімбанк порушує законодавство України. Безпідставно відмовляє в обслуговуванні і порушує закон про звернення громадян України. Ганьба! 8) Державний банк... :mrgreen:
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П.С. Суть звернення: отримати письмову відмову в обслуговуванні з причиною на адресу фактичного проживання чи на ел.скриньку.
90 днів минуло?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 14:56

  BBC написав:90 днів минуло?

Чому саме 90? 16 січня зареєстроване звернення. Досить часу вже. Питання не складне.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 15:25

Причина - очень простая: банк не счел целесообразным обслуживание данного клиента.
Вполне, кстати, имеет право ответить именно так.

Стучись в МСПЧ, Гаагский трибунал или Лигу Наций
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 15:29

От нехай так і відповість! Письмово.

  mustbe написав:Причина - очень простая: банк не счел целесообразным обслуживание данного клиента.
Вполне, кстати, имеет право ответить именно так.

Стучись в МСПЧ, Гаагский трибунал или Лигу Наций

Нехай "считает" як завгодно. Але порушувати закон не мають права. Відповідь письмову повинні надати. Я стукатиму скрізь...і Президенту напишу і в міністерство окупованих територій. І уповноваженій із захисту прав людини. 8) Скрізь...Попомнят оні... :P Мені їх карта вже нафік не потрібна. Чисто із спортивного антірєсу. А щоб не бАрзєлі.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 15:35

Как Преображенский просто не хотел поддерживать детей Германии -
так и Эксим просто не хочет тебя обслуживать.

mustbe
 
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