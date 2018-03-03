Додано: Суб 03 бер, 2018 23:18

господа - а где в ИБ взять реквизиты для сэпа?



или напишите плиз рыбу ...



там в назначении указывать этот их местный де*** номер счета?

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