господа - а где в ИБ взять реквизиты для сэпа?
или напишите плиз рыбу ...
там в назначении указывать этот их местный де*** номер счета?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 бер, 2018 23:18
господа - а где в ИБ взять реквизиты для сэпа?
или напишите плиз рыбу ...
там в назначении указывать этот их местный де*** номер счета?
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Додано: Суб 03 бер, 2018 23:42
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 04 бер, 2018 00:06
а МФО щас вроде уже ж общий? по крайней мере Харьков вроде переводили на общеукраинский МФО? а ссылка на перечень региональных МФО по дирекциям где? выдает ошибку
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Додано: Пон 05 бер, 2018 17:35
IMPRINTER
Я пробовал переводить и по реквизитам банка, и по реквизитам филиала в Харькове.
И так, и так деньги на карту поступали ближе к вечеру.
Перевод, кстати, был из приложения Монобанка.
Додано: Пон 05 бер, 2018 17:38
Я ток с Дельты переводил
У Симки было зачисление около 11..12 и около 16..17
... делайте хоть что-нибудь!
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