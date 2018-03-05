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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 282
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:18

господа - а где в ИБ взять реквизиты для сэпа?

или напишите плиз рыбу ...

там в назначении указывать этот их местный де*** номер счета?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:42

  IMPRINTER написав:господа - а где в ИБ взять реквизиты для сэпа?

или напишите плиз рыбу ...

там в назначении указывать этот их местный де*** номер счета?

https://www.eximb.com/ukr/faq/?dir=138#593
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 00:06

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:господа - а где в ИБ взять реквизиты для сэпа?

или напишите плиз рыбу ...

там в назначении указывать этот их местный де*** номер счета?

https://www.eximb.com/ukr/faq/?dir=138#593


а МФО щас вроде уже ж общий? по крайней мере Харьков вроде переводили на общеукраинский МФО? а ссылка на перечень региональных МФО по дирекциям где? выдает ошибку
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:35

IMPRINTER

https://www.eximb.com/ukr/personal/card ... t_details/

Я пробовал переводить и по реквизитам банка, и по реквизитам филиала в Харькове.
И так, и так деньги на карту поступали ближе к вечеру.
Перевод, кстати, был из приложения Монобанка.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:38

  ygn написав:IMPRINTER

https://www.eximb.com/ukr/personal/card ... t_details/

Я пробовал переводить и по реквизитам банка, и по реквизитам филиала в Харькове.
И так, и так деньги на карту поступали ближе к вечеру.
Перевод, кстати, был из приложения Монобанка.

Я ток с Дельты переводил :)
У Симки было зачисление около 11..12 и около 16..17
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 00:08

IMPRINTER

Я плачу так (реквизиты дали в отделении при открытии):
=====
Одержувач
МФО банку 322313
Рахунок 2924902234
ЄДРПОУ / ІПН 00032112
Отримувач AT "Укрексімбанк" м. Київ
Призначення платежу
зарахування коштів на користь П.І.Б. Іваненко Іван Іванович СКР№ 0123456789
=====
СКР№ - это какой-то внутренний 10-значный номер Эксима без привязки к плану счетов, т.к. у меня начинается на 8, а таких счетов у НБУ нет. Его можно посмотреть в свойствах карточного пакета в интернет-банке (поле "№ рахунку").
По этим реквизитам 10-часовая Алла заходит в 13:00-13:20, 15-часовая - около 17:30
AVF
 
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