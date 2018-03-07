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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 бер, 2018 10:40
Из Exim-бонуса исчезли пополнения телефона, это временно, или пришло "покращення"?
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antey718
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Додано: Сер 07 бер, 2018 12:06
antey718 написав:
Из Exim-бонуса исчезли пополнения телефона, это временно, или пришло "покращення"?
Це шаромижнічєство...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Додано: Сер 07 бер, 2018 16:18
antey718
То какой-то сбой - у меня все на месте...
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Anadonta
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Додано: Сер 07 бер, 2018 16:22
antey718 написав:
Из Exim-бонуса исчезли пополнения телефона, это временно, или пришло "покращення"?
кто рано встает -того и тапки
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Сер 07 бер, 2018 17:58
Anadonta написав:antey718
То какой-то сбой - у меня все на месте...
Да и у меня вернулось на место, "покращення" прошло мимо
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antey718
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