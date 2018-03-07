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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 282
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 10:40

Из Exim-бонуса исчезли пополнения телефона, это временно, или пришло "покращення"?
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 12:06

  antey718 написав:Из Exim-бонуса исчезли пополнения телефона, это временно, или пришло "покращення"?

Це шаромижнічєство... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 16:18

antey718

То какой-то сбой - у меня все на месте...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 16:22

  antey718 написав:Из Exim-бонуса исчезли пополнения телефона, это временно, или пришло "покращення"?

кто рано встает -того и тапки
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:58

  Anadonta написав:antey718

То какой-то сбой - у меня все на месте...


Да и у меня вернулось на место, "покращення" прошло мимо :D
antey718
 
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