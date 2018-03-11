ще не зробили
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 бер, 2018 22:11
Re: Укрексiмбанк
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Додано: Пон 12 бер, 2018 12:51
А кто нибудь оформлял в укрексиме депо оптимальний 7 днів ? Реально забрать деньги по истечению 7 дней? Или сдесь поддвох в том что я все таки не смогу забрать деньги все 210 дней? И берутся ди какие то комисии за откритие счета за снятие денег?
Додано: Пон 12 бер, 2018 13:36
Да, реально забрать деньги по истечению 7 дней.
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