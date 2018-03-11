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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 415416417418

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 282
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 22:11

Re: Укрексiмбанк

  slasva написав:В А-банке существует платина, Вы не ошиблись?!


ще не зробили
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 12:51

А кто нибудь оформлял в укрексиме депо оптимальний 7 днів ? Реально забрать деньги по истечению 7 дней? Или сдесь поддвох в том что я все таки не смогу забрать деньги все 210 дней? И берутся ди какие то комисии за откритие счета за снятие денег?
olala
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 13:36

  olala написав:А кто нибудь оформлял в укрексиме депо оптимальний 7 днів ? Реально забрать деньги по истечению 7 дней? Или сдесь поддвох в том что я все таки не смогу забрать деньги все 210 дней? И берутся ди какие то комисии за откритие счета за снятие денег?

Да, реально забрать деньги по истечению 7 дней.
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