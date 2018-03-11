ще не зробили
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 бер, 2018 22:11
Re: Укрексiмбанк
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Додано: Пон 12 бер, 2018 12:51
А кто нибудь оформлял в укрексиме депо оптимальний 7 днів ? Реально забрать деньги по истечению 7 дней? Или сдесь поддвох в том что я все таки не смогу забрать деньги все 210 дней? И берутся ди какие то комисии за откритие счета за снятие денег?
Додано: Пон 12 бер, 2018 13:36
Да, реально забрать деньги по истечению 7 дней.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 17:28
да я так открыл. сразу пишите заяву в день открытия на отмену автопролонгации.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 19:13
Господа. Отправил из Аллы утренним поездом тестовый сэп в Эксим. Денег на счету до сих пор нет.
кроме меня в эксим кто-то сэп слал еще? как єто понимать что не пришло?
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Додано: Пон 12 бер, 2018 20:25
Неоднократно слал СЭПом на депозит (напрямую на 2630...) и карту (через транзитник) с Аваля, Прокредита, Кредобанка (с Альфы не отправлял). Ни разу проблем не возникало - от 2 до 3 часов зачисляется. Но у меня транзитный счет 2924902234...
Додано: Пон 12 бер, 2018 20:39
ну у каждой дирекции свой транзитный - у мня транзитник для частных карт харьковской дирекции.
в реквизитах указано все на 100% верно.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 20:42
А в назначении шо? Мож чо ни так отпарсилось
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 12 бер, 2018 20:42
IMPRINTER
За последние 3 - 4 недели сделал больше 10 переводов - все ок. Где-то Алла накосячила...
Додано: Пон 12 бер, 2018 20:46
Переказ власних коштів на власний рахунок ХХХХХХХХХХ, Фамилия Имя отчество, РНОКПП ХХХХХХХХХХ
в общем видать в каждой дирекции по разному. транзитники разгребают полувручную. видать не вышел на работу после праздников кнопкодав и не нажал кнопку. щас отправил еще один из Анала.
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