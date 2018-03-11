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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 416417418419>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 282
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 22:11

Re: Укрексiмбанк

  slasva написав:В А-банке существует платина, Вы не ошиблись?!


ще не зробили
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 12:51

А кто нибудь оформлял в укрексиме депо оптимальний 7 днів ? Реально забрать деньги по истечению 7 дней? Или сдесь поддвох в том что я все таки не смогу забрать деньги все 210 дней? И берутся ди какие то комисии за откритие счета за снятие денег?
olala
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 13:36

  olala написав:А кто нибудь оформлял в укрексиме депо оптимальний 7 днів ? Реально забрать деньги по истечению 7 дней? Или сдесь поддвох в том что я все таки не смогу забрать деньги все 210 дней? И берутся ди какие то комисии за откритие счета за снятие денег?

Да, реально забрать деньги по истечению 7 дней.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:28

  olala написав:А кто нибудь оформлял в укрексиме депо оптимальний 7 днів ? Реально забрать деньги по истечению 7 дней? Или сдесь поддвох в том что я все таки не смогу забрать деньги все 210 дней? И берутся ди какие то комисии за откритие счета за снятие денег?


да я так открыл. сразу пишите заяву в день открытия на отмену автопролонгации.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:13

Господа. Отправил из Аллы утренним поездом тестовый сэп в Эксим. Денег на счету до сих пор нет.

Зображення

кроме меня в эксим кто-то сэп слал еще? как єто понимать что не пришло?
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 20:25

    IMPRINTER

    Неоднократно слал СЭПом на депозит (напрямую на 2630...) и карту (через транзитник) с Аваля, Прокредита, Кредобанка (с Альфы не отправлял). Ни разу проблем не возникало - от 2 до 3 часов зачисляется. Но у меня транзитный счет 2924902234...
    Anadonta
     
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    Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 20:39

      Anadonta написав:
      IMPRINTER

      Неоднократно слал СЭПом на депозит (напрямую на 2630...) и карту (через транзитник) с Аваля, Прокредита, Кредобанка (с Альфы не отправлял). Ни разу проблем не возникало - от 2 до 3 часов зачисляется. Но у меня транзитный счет 2924902234...


      ну у каждой дирекции свой транзитный - у мня транзитник для частных карт харьковской дирекции.
      в реквизитах указано все на 100% верно.
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      Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 20:42

        IMPRINTER написав:
        Anadonta написав:
        IMPRINTER

        Неоднократно слал СЭПом на депозит (напрямую на 2630...) и карту (через транзитник) с Аваля, Прокредита, Кредобанка (с Альфы не отправлял). Ни разу проблем не возникало - от 2 до 3 часов зачисляется. Но у меня транзитный счет 2924902234...


        ну у каждой дирекции свой транзитный - у мня транзитник для частных карт харьковской дирекции.
        в реквизитах указано все на 100% верно.

        А в назначении шо? Мож чо ни так отпарсилось :(
        ... делайте хоть что-нибудь!
        clientage
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        Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 20:42

        IMPRINTER

        За последние 3 - 4 недели сделал больше 10 переводов - все ок. Где-то Алла накосячила...
        Anadonta
         
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        Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 20:46

          clientage написав:А в назначении шо? Мож чо ни так отпарсилось :(


        Переказ власних коштів на власний рахунок ХХХХХХХХХХ, Фамилия Имя отчество, РНОКПП ХХХХХХХХХХ

        в общем видать в каждой дирекции по разному. транзитники разгребают полувручную. видать не вышел на работу после праздников кнопкодав и не нажал кнопку. щас отправил еще один из Анала.
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