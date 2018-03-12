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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 417418419420421>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 282
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 20:56

Re: Укрексiмбанк

  clientage написав:А в назначении шо? Мож чо ни так отпарсилось


"...без ПДВ" в кінці було? ;)
V2
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:01

Re: Укрексiмбанк

Оновлення! І куди вже % по депозитам заховали?
Востаннє редагувалось valya в Пон 12 бер, 2018 21:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:01

  V2 написав:
  clientage написав:А в назначении шо? Мож чо ни так отпарсилось


"...без ПДВ" в кінці було? ;)

:)
Кстати именно ЭксИм любит указывать явно оте ПДВ. У него и пимпочка в ИБ специальна есть
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:20

Re: Укрексiмбанк

  IMPRINTER написав:РНОКПП
Що це?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:25

  BBC написав:
  IMPRINTER написав:РНОКПП
Що це?


то что вы (как и большинство населения) неправильно называете ІПН :mrgreen:

http://if.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark ... 70964.html
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:43

  IMPRINTER написав:
  BBC написав:
  IMPRINTER написав:РНОКПП
Що це?


то что вы (как и большинство населения) неправильно называете ІПН :mrgreen:

http://if.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark ... 70964.html


Зображення
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:51

BBC

покажите где у вас написано ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика / индивидуальный налоговый номер) ?

да, у тех, кому присваивали номер до принятия налогового кодекса этот документ называется как у вас "Справка о присвоении идентификационного номера", но словосочетание "индивидуальный налоговый номер" / "идентификационный номер налогоплательщика" равно как и аббревиатура ИНН никогда официально у нас не существовала - это калька с российского законодательства ... у них он так и назывеется "Идентификационный номер налогоплательщика" с официальной аббривиатурой ИНН:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0 ... 0%BA%D0%B0

В/на Украине До принятия налогового кодекса было понятие - идентификационный номер, а выдаваемый документ - Справка о присвоении идентификационного номера.

после принятия кодекса - регистрационный номер учетной карточки плательщика налога, а выдаваемый документ - Картка платныка податкыв

понятия ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика / индивидуальный налоговый номер) у нас в стране никогда не существовало.
Равно как никогда не существовало слова "код" относительно данного документа, хотя у нас повально его именно так и называют - паспорт и код.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:07

Re: Укрексiмбанк

капец ты буквоед нудный :)
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:13

  IMPRINTER написав:
в общем видать в каждой дирекции по разному. транзитники разгребают полувручную. видать не вышел на работу после праздников кнопкодав и не нажал кнопку. щас отправил еще один из Анала.

Делал утром внутренний перевод, до сих пор по счету не проведен. С 5,03 висит в блоке покупка на Али. Видать совсем запарились.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:20

IMPRINTER

Видать, правда кто-то где-то не нажал нужную кнопку в нужное время, т. к. назначение более чем правильное. Я пишу более кратко: "Поповнення власного КР ..., ПІБ" даже без кода - и проблем нет.
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