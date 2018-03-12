"...без ПДВ" в кінці було?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 бер, 2018 20:56
Re: Укрексiмбанк
Додано: Пон 12 бер, 2018 21:01
Re: Укрексiмбанк
Оновлення! І куди вже % по депозитам заховали?
Востаннє редагувалось valya в Пон 12 бер, 2018 21:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 21:01
Кстати именно ЭксИм любит указывать явно оте ПДВ. У него и пимпочка в ИБ специальна есть
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 12 бер, 2018 21:20
Re: Укрексiмбанк
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 12 бер, 2018 21:25
то что вы (как и большинство населения) неправильно называете ІПН
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Додано: Пон 12 бер, 2018 21:43
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 12 бер, 2018 21:51
BBC
покажите где у вас написано ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика / индивидуальный налоговый номер) ?
да, у тех, кому присваивали номер до принятия налогового кодекса этот документ называется как у вас "Справка о присвоении идентификационного номера", но словосочетание "индивидуальный налоговый номер" / "идентификационный номер налогоплательщика" равно как и аббревиатура ИНН никогда официально у нас не существовала - это калька с российского законодательства ... у них он так и назывеется "Идентификационный номер налогоплательщика" с официальной аббривиатурой ИНН:
В/на Украине До принятия налогового кодекса было понятие - идентификационный номер, а выдаваемый документ - Справка о присвоении идентификационного номера.
после принятия кодекса - регистрационный номер учетной карточки плательщика налога, а выдаваемый документ - Картка платныка податкыв
понятия ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика / индивидуальный налоговый номер) у нас в стране никогда не существовало.
Равно как никогда не существовало слова "код" относительно данного документа, хотя у нас повально его именно так и называют - паспорт и код.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 22:07
Re: Укрексiмбанк
капец ты буквоед нудный
Всё просто.
Додано: Пон 12 бер, 2018 22:13
Делал утром внутренний перевод, до сих пор по счету не проведен. С 5,03 висит в блоке покупка на Али. Видать совсем запарились.
Додано: Пон 12 бер, 2018 22:20
IMPRINTER
Видать, правда кто-то где-то не нажал нужную кнопку в нужное время, т. к. назначение более чем правильное. Я пишу более кратко: "Поповнення власного КР ..., ПІБ" даже без кода - и проблем нет.
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