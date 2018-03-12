Додано: Пон 12 бер, 2018 21:51

покажите где у вас написано ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика / индивидуальный налоговый номер) ?да, у тех, кому присваивали номер до принятия налогового кодекса этот документ называется как у вас "Справка о присвоении идентификационного номера", но словосочетание "индивидуальный налоговый номер" / "идентификационный номер налогоплательщика" равно как и аббревиатура ИНН никогда официально у нас не существовала - это калька с российского законодательства ... у них он так и назывеется "Идентификационный номер налогоплательщика" с официальной аббривиатурой ИНН:В/на Украине До принятия налогового кодекса было понятие - идентификационный номер, а выдаваемый документ - Справка о присвоении идентификационного номера.после принятия кодекса - регистрационный номер учетной карточки плательщика налога, а выдаваемый документ - Картка платныка податкывпонятия ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика / индивидуальный налоговый номер) у нас в стране никогда не существовало.Равно как никогда не существовало слова "код" относительно данного документа, хотя у нас повально его именно так и называют - паспорт и код.