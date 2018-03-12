|
|
|
Укрексiмбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 бер, 2018 22:20
pavyak написав: IMPRINTER написав:
в общем видать в каждой дирекции по разному. транзитники разгребают полувручную. видать не вышел на работу после праздников кнопкодав и не нажал кнопку. щас отправил еще один из Анала.
Делал утром внутренний перевод, до сих пор по счету не проведен. С 5,03 висит в блоке покупка на Али. Видать совсем запарились.
да у них еще наверное с 8 марта не вышли ... вы же видите транзитники разные на дирекцию .. значит в каждой дирекции есть кто-то кто жмет педаль чтоб разгрести транзитник ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 33817
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5403 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
Додано: Пон 12 бер, 2018 22:23
pavyak написав: IMPRINTER написав:
в общем видать в каждой дирекции по разному. транзитники разгребают полувручную. видать не вышел на работу после праздников кнопкодав и не нажал кнопку. щас отправил еще один из Анала.
Делал утром внутренний перевод, до сих пор по счету не проведен. С 5,03 висит в блоке покупка на Али. Видать совсем запарились.
а мой воскресный с МЗ появился на карте дето в 11:30
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 23830
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1928 раз.
- Подякували: 2701 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 12 бер, 2018 22:27
clientage
у меня все до сих пор желтое с 7 марта в выписке
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 33817
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5403 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
Додано: Пон 12 бер, 2018 22:30
IMPRINTER написав: clientage написав:
А в назначении шо? Мож чо ни так отпарсилось
Переказ власних коштів на власний рахунок ХХХХХХХХХХ, Фамилия Имя отчество, РНОКПП ХХХХХХХХХХ
в общем видать в каждой дирекции по разному. транзитники разгребают полувручную. видать не вышел на работу после праздников кнопкодав и не нажал кнопку. щас отправил еще один из Анала.
А счет правильный указывали, их 8-значный, который начинается на 8? У меня сегодня тоже не дошел платеж из Аллы, но вечерний. Но я раньше слал только утренние и дневные, поэтому может в моем случае это просто такой регламент Эксима.
-
AVF
-
-
- Повідомлень: 173
- З нами з: 23.11.11
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 бер, 2018 22:34
AVF написав:
А счет правильный указывали, их 8-значный
так другого счета и нет ) он единственный. 8*-ми значный на цифру 8.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 33817
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5403 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
Додано: Пон 12 бер, 2018 22:42
IMPRINTER написав:clientage
у меня все до сих пор желтое с 7 марта в выписке
та сильно на ж0пeнькое не нуна ориентироваться
у меня он есть в жёлтом платеж в Портмоне от 28.02, а мне на него уже и бонусы выплатили
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 23830
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1928 раз.
- Подякували: 2701 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 12 бер, 2018 22:46
clientage написав: IMPRINTER написав:clientage
у меня все до сих пор желтое с 7 марта в выписке
та сильно на ж0пeнькое не нуна ориентироваться
у меня он есть в жёлтом платеж в Портмоне от 28.02, а мне на него уже и бонусы выплатили
бонусы начисляют не по проводке а по клирингу .. у меня за операции от 8 числа в выходной уже 10 числа упали бонусы ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 33817
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5403 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
Додано: Пон 12 бер, 2018 22:53
IMPRINTER написав: AVF написав:
А счет правильный указывали, их 8-значный
так другого счета и нет ) он единственный. 8*-ми значный на цифру 8.
Я, конечно, не знаю как в Харькове, но у меня картсчет 10-значный и начинается с 0001...
Востаннє редагувалось Anadonta
в Пон 12 бер, 2018 22:58, всього редагувалось 1 раз.
-
Anadonta
-
-
- Повідомлень: 273
- З нами з: 25.11.12
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 бер, 2018 22:56
clientage написав: IMPRINTER написав:clientage
у меня все до сих пор желтое с 7 марта в выписке
та сильно на ж0пeнькое не нуна
у меня он есть в жёлтом платеж в Портмоне от 28.02, а мне на него уже и бонусы выплатили
как не ориентироваться, когда блокануто по 28,65. Но бонус уже начислен по курсу 26,257.
-
pavyak
-
-
- Повідомлень: 2050
- З нами з: 15.02.10
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 бер, 2018 23:13
IMPRINTER написав: Anadonta написав:IMPRINTER
Неоднократно слал СЭПом на депозит (напрямую на 2630...) и карту (через транзитник) с Аваля, Прокредита, Кредобанка (с Альфы не отправлял). Ни разу проблем не возникало - от 2 до 3 часов зачисляется. Но у меня транзитный счет 2924902234...
ну у каждой дирекции свой транзитный - у мня транзитник для частных карт харьковской дирекции.
в реквизитах указано все на 100% верно.
А как Вам удалось Платину в частном тарифном пакете охватить? Мне сказали, что бесплатно токо под депо и в депо тарифе, с % за вход стало быть. Нажухали что-ль? И кстати где-то в доках на карту это отображено как-то, что мол частная или депозитная?
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 896
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|