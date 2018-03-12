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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 418419420421>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 282
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:20

  pavyak написав:
  IMPRINTER написав:
в общем видать в каждой дирекции по разному. транзитники разгребают полувручную. видать не вышел на работу после праздников кнопкодав и не нажал кнопку. щас отправил еще один из Анала.

Делал утром внутренний перевод, до сих пор по счету не проведен. С 5,03 висит в блоке покупка на Али. Видать совсем запарились.


да у них еще наверное с 8 марта не вышли ... вы же видите транзитники разные на дирекцию .. значит в каждой дирекции есть кто-то кто жмет педаль чтоб разгрести транзитник ...
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:23

  pavyak написав:
  IMPRINTER написав:
в общем видать в каждой дирекции по разному. транзитники разгребают полувручную. видать не вышел на работу после праздников кнопкодав и не нажал кнопку. щас отправил еще один из Анала.

Делал утром внутренний перевод, до сих пор по счету не проведен. С 5,03 висит в блоке покупка на Али. Видать совсем запарились.

а мой воскресный с МЗ появился на карте дето в 11:30
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:27

clientage
у меня все до сих пор желтое с 7 марта в выписке
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:30

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:А в назначении шо? Мож чо ни так отпарсилось :(


Переказ власних коштів на власний рахунок ХХХХХХХХХХ, Фамилия Имя отчество, РНОКПП ХХХХХХХХХХ

в общем видать в каждой дирекции по разному. транзитники разгребают полувручную. видать не вышел на работу после праздников кнопкодав и не нажал кнопку. щас отправил еще один из Анала.

А счет правильный указывали, их 8-значный, который начинается на 8? У меня сегодня тоже не дошел платеж из Аллы, но вечерний. Но я раньше слал только утренние и дневные, поэтому может в моем случае это просто такой регламент Эксима.
AVF
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:34

  AVF написав:А счет правильный указывали, их 8-значный

так другого счета и нет ) он единственный. 8*-ми значный на цифру 8.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:42

  IMPRINTER написав:clientage
у меня все до сих пор желтое с 7 марта в выписке

та сильно на ж0пeнькое не нуна ориентироваться
у меня он есть в жёлтом платеж в Портмоне от 28.02, а мне на него уже и бонусы выплатили :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:46

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:clientage
у меня все до сих пор желтое с 7 марта в выписке

та сильно на ж0пeнькое не нуна ориентироваться
у меня он есть в жёлтом платеж в Портмоне от 28.02, а мне на него уже и бонусы выплатили :)


бонусы начисляют не по проводке а по клирингу .. у меня за операции от 8 числа в выходной уже 10 числа упали бонусы ...
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:53

  IMPRINTER написав:
  AVF написав:А счет правильный указывали, их 8-значный

так другого счета и нет ) он единственный. 8*-ми значный на цифру 8.


Я, конечно, не знаю как в Харькове, но у меня картсчет 10-значный и начинается с 0001...
Востаннє редагувалось Anadonta в Пон 12 бер, 2018 22:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:56

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:clientage
у меня все до сих пор желтое с 7 марта в выписке

та сильно на ж0пeнькое не нуна
у меня он есть в жёлтом платеж в Портмоне от 28.02, а мне на него уже и бонусы выплатили :)

как не ориентироваться, когда блокануто по 28,65. Но бонус уже начислен по курсу 26,257.
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 23:13

  IMPRINTER написав:
  Anadonta написав:
    IMPRINTER

    Неоднократно слал СЭПом на депозит (напрямую на 2630...) и карту (через транзитник) с Аваля, Прокредита, Кредобанка (с Альфы не отправлял). Ни разу проблем не возникало - от 2 до 3 часов зачисляется. Но у меня транзитный счет 2924902234...


    ну у каждой дирекции свой транзитный - у мня транзитник для частных карт харьковской дирекции.
    в реквизитах указано все на 100% верно.

    А как Вам удалось Платину в частном тарифном пакете охватить? Мне сказали, что бесплатно токо под депо и в депо тарифе, с % за вход стало быть. Нажухали что-ль? И кстати где-то в доках на карту это отображено как-то, что мол частная или депозитная?
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