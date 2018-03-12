Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 бер, 2018 23:26
kreuz Тут у всех карты депозитные, а не частные. И таки да - безнальный вход с комиссией 1%. А насчет документов - так у меня в EnterExim счет называют по-разному: в разделе "ПРОДУКТИ" - депозитний картрахунок, а в разделе "РАХУНКИ" - картковий приватний. Хотя картсчет у меня депозитный...
Anadonta
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Додано: Пон 12 бер, 2018 23:29
Anadonta
зарплатный начинается на 0, но ему уже 15 лет )
остальные на 8 ... возможно от региона зависит ...
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Додано: Пон 12 бер, 2018 23:54
IMPRINTER
А у меня отаке:
Anadonta
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Додано: Вів 13 бер, 2018 00:08
А в "рахунках" такое:
Anadonta
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Додано: Вів 13 бер, 2018 10:12
отчитываюсь.
только что пришло смс о зачислении сэпа, отправленного вчера утренней аллой.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Додано: Вів 13 бер, 2018 11:21
да видать вчера был какой-то завтык ... утренний анал вошел в 11:20 уже
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Додано: Вів 13 бер, 2018 11:38
А здесь есть поддержка, в которую написать можно?
Получил сегодня отказ в платеже по POS с лаконичным описанием "10 - ВІДМОВИТИ", хочу отправить чек, пусть разберутся, что за беда.
M-Audio
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Додано: Вів 13 бер, 2018 11:41
M-Audio написав:
А здесь есть поддержка, в которую написать можно?
Получил сегодня отказ в платеже по POS с лаконичным описанием "10 - ВІДМОВИТИ", хочу отправить чек, пусть разберутся, что за беда.
тут нет )
звоните в кал.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Подякував: 203 раз.
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