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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 418419420421

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 282
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 23:26

kreuz

Тут у всех карты депозитные, а не частные. И таки да - безнальный вход с комиссией 1%.
А насчет документов - так у меня в EnterExim счет называют по-разному: в разделе "ПРОДУКТИ" - депозитний картрахунок, а в разделе "РАХУНКИ" - картковий приватний. Хотя картсчет у меня депозитный...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 23:29

Anadonta

зарплатный начинается на 0, но ему уже 15 лет )
остальные на 8 ... возможно от региона зависит ...

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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 23:54

IMPRINTER

А у меня отаке:
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Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 00:08

А в "рахунках" такое:
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Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:12

отчитываюсь.
только что пришло смс о зачислении сэпа, отправленного вчера утренней аллой.
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:21

да видать вчера был какой-то завтык ... утренний анал вошел в 11:20 уже
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:38

А здесь есть поддержка, в которую написать можно?
Получил сегодня отказ в платеже по POS с лаконичным описанием "10 - ВІДМОВИТИ", хочу отправить чек, пусть разберутся, что за беда.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:41

  M-Audio написав:А здесь есть поддержка, в которую написать можно?
Получил сегодня отказ в платеже по POS с лаконичным описанием "10 - ВІДМОВИТИ", хочу отправить чек, пусть разберутся, что за беда.


тут нет )
звоните в кал.
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  #<1 ... 418419420421
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