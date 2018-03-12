автор текста не отписался про свой лексикон
пора админу создать новую тему , где каждый не профессиональный клиент сможет по слогану определить о каком процессе или продукте или названии идет речь
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 бер, 2018 13:37
автор текста не отписался про свой лексикон
пора админу создать новую тему , где каждый не профессиональный клиент сможет по слогану определить о каком процессе или продукте или названии идет речь
никому не верю
Додано: Вів 13 бер, 2018 13:52
sens
начнем тогда с семантики "шмидо-дыры"
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Додано: Вів 13 бер, 2018 14:54
Re: Укрексiмбанк
какие сейчас правила пополнения платежных карт грн наличкой в кассе? от какой суммы нужен паспорт?
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