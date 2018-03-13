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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 419420421422

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 282
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:37

  V2 написав:
  sens написав:Утренний анал - это к чему

Міжбанківський переказ з ПАТ "Райфайзен банк Аваль". :)

автор текста не отписался про свой лексикон
пора админу создать новую тему , где каждый не профессиональный клиент сможет по слогану определить о каком процессе или продукте или названии идет речь :!:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:52

sens

начнем тогда с семантики "шмидо-дыры"
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:54

Re: Укрексiмбанк

какие сейчас правила пополнения платежных карт грн наличкой в кассе? от какой суммы нужен паспорт?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:02

  IMPRINTER написав:sens

начнем тогда с семантики "шмидо-дыры"

Попрошу выражаться как человек.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:11

  sens написав:
  IMPRINTER написав:sens

начнем тогда с семантики "шмидо-дыры"

Попрошу выражаться как человек.

Как же он сможет? Он же аппарат для печати чеков! :D
Да кто его посадит?! Он же памятник! (с) "Джентльмены удачи"
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:13

  Anadonta написав:Тут у всех карты депозитные, а не частные. И таки да - безнальный вход с комиссией 1%

У меня есть и депо-платина и частная-голд.
Только в частной нет никакого смысла, сидит на скамейке запасных.

А вы реально депо-карты сэпом кормите ?
Не спортивно как-то...
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:15

  Козак-характерник написав:Ні отвєта, ні прівєта! :P Пишу листа до НБУ. Укрексімбанк порушує законодавство України. Безпідставно відмовляє в обслуговуванні і порушує закон про звернення громадян України. Ганьба! 8) Державний банк... :mrgreen:
Зображення

П.С. Суть звернення: отримати письмову відмову в обслуговуванні з причиною на адресу фактичного проживання чи на ел.скриньку.

Беру свої слова назад. Закон про звернення громадян Укрексімбанк не порушує.Подзвонили сьогодні з відділення. Лист не знайшов мене і повернувся до адресата. На днях заберу листа особисто у відділенні.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:21

  IMPRINTER написав:sens

начнем тогда с семантики "шмидо-дыры"

все понимают,что это не михалоподобно,а михалообразно
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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