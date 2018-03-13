автор текста не отписался про свой лексикон
пора админу создать новую тему , где каждый не профессиональный клиент сможет по слогану определить о каком процессе или продукте или названии идет речь
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 бер, 2018 13:37
автор текста не отписался про свой лексикон
пора админу создать новую тему , где каждый не профессиональный клиент сможет по слогану определить о каком процессе или продукте или названии идет речь
никому не верю
Додано: Вів 13 бер, 2018 13:52
sens
начнем тогда с семантики "шмидо-дыры"
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Додано: Вів 13 бер, 2018 14:54
Re: Укрексiмбанк
какие сейчас правила пополнения платежных карт грн наличкой в кассе? от какой суммы нужен паспорт?
Додано: Вів 13 бер, 2018 20:02
никому не верю
Додано: Вів 13 бер, 2018 20:11
Как же он сможет? Он же аппарат для печати чеков!
Да кто его посадит?! Он же памятник! (с) "Джентльмены удачи"
Всё просто.
Додано: Вів 13 бер, 2018 20:13
Додано: Вів 13 бер, 2018 20:15
Беру свої слова назад. Закон про звернення громадян Укрексімбанк не порушує.Подзвонили сьогодні з відділення. Лист не знайшов мене і повернувся до адресата. На днях заберу листа особисто у відділенні.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 13 бер, 2018 20:21
все понимают,что это не михалоподобно,а михалообразно
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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