Укрексiмбанк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 бер, 2018 13:37
V2 написав: sens написав:
Утренний анал - это к чему
Міжбанківський переказ з ПАТ "Райфайзен банк Аваль".
автор текста не отписался про свой лексикон
пора админу создать новую тему , где каждый не профессиональный клиент сможет по слогану определить о каком процессе или продукте или названии идет речь
никому не верю
sens
Повідомлень: 10606
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 628 раз.
Профіль
Додано: Вів 13 бер, 2018 13:52
sens начнем тогда с семантики "шмидо-дыры"
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
2
Повідомлень: 33826
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5403 раз.
Профіль
9
3
2
Додано: Вів 13 бер, 2018 14:54
какие сейчас правила пополнения платежных карт грн наличкой в кассе? от какой суммы нужен паспорт?
Яша
Повідомлень: 583
З нами з: 10.04.07
Подякував: 43 раз.
Подякували: 51 раз.
Профіль
Додано: Вів 13 бер, 2018 20:02
IMPRINTER написав: sens
начнем тогда с семантики "шмидо-дыры"
Попрошу выражаться как человек.
никому не верю
sens
Повідомлень: 10606
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 628 раз.
Профіль
Додано: Вів 13 бер, 2018 20:11
sens написав: IMPRINTER написав: sens
начнем тогда с семантики "шмидо-дыры"
Попрошу выражаться как человек.
Как же он сможет? Он же аппарат для печати чеков!
Да кто его посадит?! Он же памятник! (с) "Джентльмены удачи"
Всё просто.
big539
Повідомлень: 9284
З нами з: 05.12.08
Подякував: 2274 раз.
Подякували: 1382 раз.
Профіль
Додано: Вів 13 бер, 2018 20:13
Anadonta написав:
Тут у всех карты депозитные, а не частные. И таки да - безнальный вход с комиссией 1%
У меня есть и депо-платина и частная-голд.
Только в частной нет никакого смысла, сидит на скамейке запасных.
А вы реально депо-карты сэпом кормите ?
Не спортивно как-то...
mustbe
Повідомлень: 280
З нами з: 27.12.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 40 раз.
Профіль
Додано: Вів 13 бер, 2018 20:15
Козак-характерник написав:
Ні отвєта, ні прівєта!
Пишу листа до НБУ. Укрексімбанк порушує законодавство України. Безпідставно відмовляє в обслуговуванні і порушує закон про звернення громадян України. Ганьба!
Державний банк...
П.С. Суть звернення: отримати письмову відмову в обслуговуванні з причиною на адресу фактичного проживання чи на ел.скриньку.
Беру свої слова назад. Закон про звернення громадян Укрексімбанк не порушує.Подзвонили сьогодні з відділення. Лист не знайшов мене і повернувся до адресата. На днях заберу листа особисто у відділенні.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
2
Повідомлень: 24924
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1450 раз.
Подякували: 1881 раз.
Профіль
Додано: Вів 13 бер, 2018 20:21
IMPRINTER написав: sens
начнем тогда с семантики "шмидо-дыры"
все понимают,что это не михалоподобно,а михалообразно
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Повідомлень: 1341
З нами з: 03.12.14
Подякував: 118 раз.
Подякували: 130 раз.
Профіль
Додано: Вів 13 бер, 2018 20:48
mustbe написав: Anadonta написав:
Тут у всех карты депозитные, а не частные. И таки да - безнальный вход с комиссией 1%
У меня есть и депо-платина и частная-голд.
Только в частной нет никакого смысла, сидит на скамейке запасных.
А вы реально депо-карты сэпом кормите ?
Не спортивно как-то...
Понимаю, что совсем не по-свинорыльски это, но иногда приходится. Каюсь...
Anadonta
Повідомлень: 277
З нами з: 25.11.12
Подякував: 12 раз.
Подякували: 26 раз.
Профіль
Додано: Вів 13 бер, 2018 21:01
Anadonta написав:
Понимаю, что совсем не по-свинорыльски это, но иногда приходится. Каюсь...
Ганьба !
mustbe
Повідомлень: 280
З нами з: 27.12.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 40 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
реклама