кассиры моего отделения Укрэксима просят у меня паспорт на любую сумму пополнения, мол такая у них внутренняя инструкция, наверное т.о. контролируется, чтобы деньги вносил только владелец карты...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 бер, 2018 21:06
Re: Укрексiмбанк
кассиры моего отделения Укрэксима просят у меня паспорт на любую сумму пополнения, мол такая у них внутренняя инструкция, наверное т.о. контролируется, чтобы деньги вносил только владелец карты...
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Додано: Вів 13 бер, 2018 21:21
Какие-то балуваные кассиры...
Никогда не давал паспорт при пополнении карты.
Суммы - в районе 10к
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