кассиры моего отделения Укрэксима просят у меня паспорт на любую сумму пополнения, мол такая у них внутренняя инструкция, наверное т.о. контролируется, чтобы деньги вносил только владелец карты...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 бер, 2018 21:06
Re: Укрексiмбанк
кассиры моего отделения Укрэксима просят у меня паспорт на любую сумму пополнения, мол такая у них внутренняя инструкция, наверное т.о. контролируется, чтобы деньги вносил только владелец карты...
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Додано: Вів 13 бер, 2018 21:21
Какие-то балуваные кассиры...
Никогда не давал паспорт при пополнении карты.
Суммы - в районе 10к
Додано: Вів 13 бер, 2018 22:26
Затерли. Чи вже банка не для таких як я?
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Додано: Вів 13 бер, 2018 22:46
Мабуть рилом не вийшли...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 13 бер, 2018 23:32
Я имел ввиду не тут, на форуме, а вообще в этом банке.
Нашёл потом и чат, и почту. Но что-то мне кажется, не рабочее оно
Не проверял, потому что успел к тому времени расплатиться нормально картой в другой точке. То, видимо, свинорылы из АТБ что-то нахимичили на месте.
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