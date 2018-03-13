RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 420421422423

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 282
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:06

Re: Укрексiмбанк

  Яша написав:какие сейчас правила пополнения платежных карт грн наличкой в кассе? от какой суммы нужен паспорт?

кассиры моего отделения Укрэксима просят у меня паспорт на любую сумму пополнения, мол такая у них внутренняя инструкция, наверное т.о. контролируется, чтобы деньги вносил только владелец карты...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2067
З нами з: 06.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:21

Какие-то балуваные кассиры...

Никогда не давал паспорт при пополнении карты.
Суммы - в районе 10к
mustbe
 
Повідомлень: 280
З нами з: 27.12.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:26

  valya написав:Оновлення! І куди вже % по депозитам заховали?

Затерли. Чи вже банка не для таких як я?
*******
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 958
З нами з: 31.10.12
Подякував: 152 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:46

  valya написав:
  valya написав:Оновлення! І куди вже % по депозитам заховали?

Затерли. Чи вже банка не для таких як я?

Мабуть рилом не вийшли... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 24927
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1450 раз.
Подякували: 1881 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 23:32

  IMPRINTER написав:
  M-Audio написав:А здесь есть поддержка, в которую написать можно?
Получил сегодня отказ в платеже по POS с лаконичным описанием "10 - ВІДМОВИТИ", хочу отправить чек, пусть разберутся, что за беда.


тут нет )
звоните в кал.

Я имел ввиду не тут, на форуме, а вообще в этом банке.
Нашёл потом и чат, и почту. Но что-то мне кажется, не рабочее оно :-)
Не проверял, потому что успел к тому времени расплатиться нормально картой в другой точке. То, видимо, свинорылы из АТБ что-то нахимичили на месте.
M-Audio
 
Повідомлень: 1156
З нами з: 23.03.11
Подякував: 183 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 420421422423
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Computer, vitaliy1111, wolt450 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (14938)
13.03.2018 23:38
Squeeze-out (32)
13.03.2018 23:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.