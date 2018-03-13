big539 написав:Козак-характерник я шото не понял - он согласились всё ж таки открыть карту?.. Или они предлагают какую то другую, несвинорыльную карту? Текст как то по-дыбильному написан (с) Добкин
Предложили карту классом ниже и намекнули, шо для Голда новичку не мешало бы занести на депозит, отак дето 50Кгрн... ну хоть на недельку
Угу... А спочатку ні в яку, зайняли глубокоешелоновану оборону. Ніяких варіантів. А коли до письмової відповіді дійшло, схаменулися! Борітеся — поборете! Вам Бог помагає! Пророчі слова нашого Кобзаря. Свої права треба захищати, завжди!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
big539 написав:Та ты либо думаешь шо козак зажал на такое дело полтос??? Я предлагал стольник занести, или даже полляма, но сказали что не поможет... А тут какой то сра, прости госпади, ный полтинник.
Біг, йди до них сміливо і вимагай своє! В разі чого бодайся з ними письмово! Або запропонуй мирову угоду!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
clientage написав:Нуна брать ̶з̶а̶ ̶г̶р̶у̶д̶к̶и̶ эту писульку и нести соточку+ под шаровую голду, эт как минимум
Я тому і виклав цю писульку, щоб працівники на місцях нє бАрзєлі... Прецендентне право, апелюйте до офіційної відповіді. Можете роздрукувати і йти проводити лікнеп на місцях...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Квесторе_поверніться написав:Козак-характерник, дуже хитро написали. Візу Класік дадуть і все...мабуть.
Там внутрішньобанківські правила є. До речі не завадило б їх озвучити на офіційному сайті. Певна сума - певний рівень карти. Такий принцип. Тому стучіться і вимагайте своє! Просто так відмовити, не хочу і все...це не богадєльня, це офіційна установа, що пропонує публічну оферту. І хочу - не хочу, тут такий варіант не пройде. Якщо йдуть на амбіцію, вимагайте письмових пояснень. Борітеся - поборете!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
big539 написав:Та ты либо думаешь шо козак зажал на такое дело полтос??? Я предлагал стольник занести, или даже полляма, но сказали что не поможет... А тут какой то сра, прости госпади, ный полтинник.
Біг, йди до них сміливо і вимагай своє! В разі чого бодайся з ними письмово! Або запропонуй мирову угоду!
Было бы за шо.
Згодний, наразі вже карта не актуальна, після покращення... Добре, хоч відбив плату за голду оформлену на родича. Карта вже не цікава. Просто не хочу, щоб зі мною поводилися як людиною другого сорту і вважали, що можуть робити все, що їм заманеться! Є правила внутрішньобанківські, то донесіть їх коректно до потенційного клієнта! Не знаєте своїх же правил, візьміть допомогу друга, а не працюйте на от'єб..сь... Ти людина зайнята, немає часу з ними бодатися. А я ж трутєнь... Вільний час є.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 14 бер, 2018 13:31, всього редагувалось 2 разів.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!