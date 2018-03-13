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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 282
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:09

  clientage написав:
  big539 написав:Козак-характерник я шото не понял - он согласились всё ж таки открыть карту?.. Или они предлагают какую то другую, несвинорыльную карту?
Текст как то по-дыбильному написан (с) Добкин

Предложили карту классом ниже и намекнули, шо для Голда новичку не мешало бы занести на депозит, отак дето 50Кгрн... ну хоть на недельку :)

Угу... :P А спочатку ні в яку, зайняли глубокоешелоновану оборону. Ніяких варіантів. А коли до письмової відповіді дійшло, схаменулися! :P Борітеся — поборете! Вам Бог помагає! Пророчі слова нашого Кобзаря. Свої права треба захищати, завжди!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:10

  big539 написав:
  clientage написав:
  big539 написав:Козак-характерник я шото не понял - он согласились всё ж таки открыть карту?.. Или они предлагают какую то другую, несвинорыльную карту?
Текст как то по-дыбильному написан (с) Добкин

Предложили карту классом ниже и намекнули, шо для Голда новичку не мешало бы занести на депозит, отак дето 50Кгрн... ну хоть на недельку :)

Та ты либо думаешь шо козак зажал на такое дело полтос??? Я предлагал стольник занести, или даже полляма, но сказали что не поможет... А тут какой то сра, прости госпади, ный полтинник.

Нуна брать ̶з̶а̶ ̶г̶р̶у̶д̶к̶и̶ эту писульку и нести соточку+ под шаровую голду, эт как минимум :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:11

  big539 написав:Та ты либо думаешь шо козак зажал на такое дело полтос??? Я предлагал стольник занести, или даже полляма, но сказали что не поможет... А тут какой то сра, прости госпади, ный полтинник.

Біг, йди до них сміливо і вимагай своє! 8) В разі чого бодайся з ними письмово! :P Або запропонуй мирову угоду!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:13

Козак-характерник, дуже хитро написали. Візу Класік дадуть і все...мабуть. :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:15

  clientage написав:Нуна брать ̶з̶а̶ ̶г̶р̶у̶д̶к̶и̶ эту писульку и нести соточку+ под шаровую голду, эт как минимум :)

Я тому і виклав цю писульку, щоб працівники на місцях нє бАрзєлі... 8) Прецендентне право, апелюйте до офіційної відповіді. Можете роздрукувати і йти проводити лікнеп на місцях... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:21

  Квесторе_поверніться написав:Козак-характерник, дуже хитро написали. Візу Класік дадуть і все...мабуть. :(

Там внутрішньобанківські правила є. До речі не завадило б їх озвучити на офіційному сайті. Певна сума - певний рівень карти. Такий принцип. Тому стучіться і вимагайте своє! :P Просто так відмовити, не хочу і все...це не богадєльня, це офіційна установа, що пропонує публічну оферту. І хочу - не хочу, тут такий варіант не пройде. Якщо йдуть на амбіцію, вимагайте письмових пояснень. Борітеся - поборете! :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:23

  Козак-характерник написав:
  big539 написав:Та ты либо думаешь шо козак зажал на такое дело полтос??? Я предлагал стольник занести, или даже полляма, но сказали что не поможет... А тут какой то сра, прости госпади, ный полтинник.

Біг, йди до них сміливо і вимагай своє! 8) В разі чого бодайся з ними письмово! :P Або запропонуй мирову угоду!

Было бы за шо.
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:26

  big539 написав:
  Козак-характерник написав:
  big539 написав:Та ты либо думаешь шо козак зажал на такое дело полтос??? Я предлагал стольник занести, или даже полляма, но сказали что не поможет... А тут какой то сра, прости госпади, ный полтинник.

Біг, йди до них сміливо і вимагай своє! В разі чого бодайся з ними письмово! Або запропонуй мирову угоду!

Было бы за шо.

Згодний, наразі вже карта не актуальна, після покращення... :mrgreen: Добре, хоч відбив плату за голду оформлену на родича. Карта вже не цікава. 8) Просто не хочу, щоб зі мною поводилися як людиною другого сорту і вважали, що можуть робити все, що їм заманеться! 8) Є правила внутрішньобанківські, то донесіть їх коректно до потенційного клієнта! Не знаєте своїх же правил, візьміть допомогу друга, а не працюйте на от'єб..сь... :evil: Ти людина зайнята, немає часу з ними бодатися. А я ж трутєнь... :P Вільний час є.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 14 бер, 2018 13:31, всього редагувалось 2 разів.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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За шо Імпрінтер знає.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:36

  Квесторе_поверніться написав:За шо Імпрінтер знає.

Не демонізуйте Імпрінтера! :P Тут не насвинорилиш... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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