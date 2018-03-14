Для чого тоді було Платину брати?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:03
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:06
Патологія Укрексiмбанк
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 14 бер, 2018 21:32
господа ... шо с бонусами ? ... глянул выписку есть баллы за операции от 8 марта и часть от 9 марта при чем они всплыли еще в воскресенье ... но ни в понедельник ни вчера ни сегодня ниодного балла не всплыло больше ...
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Додано: Сер 14 бер, 2018 21:45
у вас также? или у меня есть какая то свинорыльная метка и мне вручняк проверяют и начисляют?
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