Для чого тоді було Платину брати?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:03
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:06
Патологія Укрексiмбанк
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 14 бер, 2018 21:32
господа ... шо с бонусами ? ... глянул выписку есть баллы за операции от 8 марта и часть от 9 марта при чем они всплыли еще в воскресенье ... но ни в понедельник ни вчера ни сегодня ниодного балла не всплыло больше ...
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Додано: Сер 14 бер, 2018 21:45
у вас также? или у меня есть какая то свинорыльная метка и мне вручняк проверяют и начисляют? а то завтра планировал коммуну оплатить
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Додано: Сер 14 бер, 2018 22:07
у меня точно так же, только 8е проведено, трат с 10го не видно
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 14 бер, 2018 22:15
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 14 бер, 2018 22:17, всього редагувалось 1 раз.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 14 бер, 2018 22:16
у меня 8-е упало 10-го, а часть 9-го - 11 марта ... остатка 9-го, 10, 11, 12 нет до сих пор ... скотыняки
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Додано: Сер 14 бер, 2018 22:33
Есть такое. Тупят, не в первый раз. 10 дней на зачисление, спорить бесполезно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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