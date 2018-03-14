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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 282
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:03

  Козак-характерник написав:
  Квесторе_поверніться написав:За шо Імпрінтер знає.

Не демонізуйте Імпрінтера! :P Тут не насвинорилиш... :P

Для чого тоді було Платину брати?
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:06

  Квесторе_поверніться написав:
  Козак-характерник написав:
  Квесторе_поверніться написав:За шо Імпрінтер знає.

Не демонізуйте Імпрінтера! :P Тут не насвинорилиш... :P

Для чого тоді було Платину брати?

Патологія :P Укрексiмбанк
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:32

господа ... шо с бонусами ? ... глянул выписку есть баллы за операции от 8 марта и часть от 9 марта при чем они всплыли еще в воскресенье ... но ни в понедельник ни вчера ни сегодня ниодного балла не всплыло больше ...
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:35

как всегда завтыкали... засранцы :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:45

  clientage написав:как всегда завтыкали... засранцы :)


у вас также? или у меня есть какая то свинорыльная метка и мне вручняк проверяют и начисляют? а то завтра планировал коммуну оплатить
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:07

у меня точно так же, только 8е проведено, трат с 10го не видно :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:15

  IMPRINTER написав:или у меня есть какая то свинорыльная метка и мне вручняк проверяют и начисляют?

Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 14 бер, 2018 22:17, всього редагувалось 1 раз.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:16

  clientage написав:у меня точно так же, только 8е проведено, трат с 10го не видно :(


у меня 8-е упало 10-го, а часть 9-го - 11 марта ... остатка 9-го, 10, 11, 12 нет до сих пор ... скотыняки :evil:
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:33

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:у меня точно так же, только 8е проведено, трат с 10го не видно :(


у меня 8-е упало 10-го, а часть 9-го - 11 марта ... остатка 9-го, 10, 11, 12 нет до сих пор ... скотыняки :evil:


Есть такое. Тупят, не в первый раз. 10 дней на зачисление, спорить бесполезно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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