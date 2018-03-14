Додано: Сер 14 бер, 2018 21:32

господа ... шо с бонусами ? ... глянул выписку есть баллы за операции от 8 марта и часть от 9 марта при чем они всплыли еще в воскресенье ... но ни в понедельник ни вчера ни сегодня ниодного балла не всплыло больше ...

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