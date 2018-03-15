Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 бер, 2018 18:55
Уважаемый участник программы лояльности EximBonus!
Информируем Вас о том, что с целью повышения уровня удобства и безопасности программы лояльности EximBonus в Правила программы будут внесены изменения в раздел
Начисление Бонусов - пункты 5.4. и 5.7. Данные изменения вступят в силу 16 марта 2018 года в 00:00 и будут применены ко всем последующим совершенным карточным транзакциям.
Более детально Вы можете ознакомиться с предстоящими изменениями на сайте программы.
https://bonus.eximb.com/ru/terms_and_co ... .html#p5in
С уважением, EximBonus
mustbe
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Додано: Чет 15 бер, 2018 19:35
Как я понимаю, расширили и сделали подробное описание MCC, по которым не начисляются бонусы, или начисляются с ограничениями? Или ещё что-то?
M-Audio
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Додано: Чет 15 бер, 2018 19:38
M-Audio Да, вроде только это. Суммы пока не порезали...
Anadonta
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Додано: Чет 15 бер, 2018 19:43
По всем мало мальски свинорыльським мсс лимит 100 грн., т. Е. 2000 грн. В мес.) ай да эксим
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IMPRINTER
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Додано: Чет 15 бер, 2018 19:49
Господа, а с каким мсс идет оплата коммуналки через сайт ЕРц Мегабанка?
4900?
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IMPRINTER
2
Повідомлень: 33857
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5405 раз.
Профіль
9
3
2
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