RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 424425426427>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 282
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 18:55

Re: Укрексiмбанк

Уважаемый участник программы лояльности EximBonus!
Информируем Вас о том, что с целью повышения уровня удобства и безопасности программы лояльности EximBonus в Правила программы будут внесены изменения в раздел
Начисление Бонусов - пункты 5.4. и 5.7. Данные изменения вступят в силу 16 марта 2018 года в 00:00 и будут применены ко всем последующим совершенным карточным транзакциям.

Более детально Вы можете ознакомиться с предстоящими изменениями на сайте программы.
https://bonus.eximb.com/ru/terms_and_co ... .html#p5in

С уважением, EximBonus
mustbe
 
Повідомлень: 294
З нами з: 27.12.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:35

Как я понимаю, расширили и сделали подробное описание MCC, по которым не начисляются бонусы, или начисляются с ограничениями? Или ещё что-то?
M-Audio
 
Повідомлень: 1157
З нами з: 23.03.11
Подякував: 183 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:38

M-Audio

Да, вроде только это. Суммы пока не порезали...
Anadonta
 
Повідомлень: 279
З нами з: 25.11.12
Подякував: 12 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:43

По всем мало мальски свинорыльським мсс лимит 100 грн., т. Е. 2000 грн. В мес.) ай да эксим
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33862
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5405 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:49

Господа, а с каким мсс идет оплата коммуналки через сайт ЕРц Мегабанка?
4900?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33862
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5405 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 20:43

  IMPRINTER написав:По всем мало мальски свинорыльським мсс лимит 100 грн., т. Е. 2000 грн. В мес.) ай да эксим

А Симуля уже дето указывает МСС? В ИБ выписке или в СМСке или приятным женским голосом на саппорте? Де?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23905
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1928 раз.
Подякували: 2707 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 20:51

clientage

это риторический вопрос?
вы же прекрасно знаете что нигде ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33862
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5405 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 20:54

  IMPRINTER написав:clientage

это риторический вопрос?
вы же прекрасно знаете что нигде ...
Даже в КЦ?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12983
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1000 раз.
Подякували: 1091 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 20:54

Э, але! Хорош ухудшать условия тут. Я ж ещё карту даже не получил...
kreuz
 
Повідомлень: 899
З нами з: 10.12.07
Подякував: 106 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 21:07

  BBC написав:Даже в КЦ?


ну чтоб его узнать в кале надо изрядно потрудиться ... они тупо не знают что это такое ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33862
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5405 раз.
 
Профіль
9
3
2
  #<1 ... 424425426427>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, wig і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5212)
15.03.2018 21:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.