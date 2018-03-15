Разговор с КЦ нуна начинать с п.5.7: вот тута у вас есть МСС, а де у его узнать? И хай обучают свою нейронную сеть, пробивают новые связи/ассоциации. Глядишь через недельку будет от зубофф отскакивать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 бер, 2018 21:12
Разговор с КЦ нуна начинать с п.5.7: вот тута у вас есть МСС, а де у его узнать? И хай обучают свою нейронную сеть, пробивают новые связи/ассоциации. Глядишь через недельку будет от зубофф отскакивать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 15 бер, 2018 21:15
у эксим бонуса свой кал +380 44 391 4114
- и сам Банк к этой программе особо не имеет отношения )
Организатор ‒ компания «ECOPAY LLC», зарегистрирована согласно законодательства Латвийской Республики (местонахождения: Бабитский край, Бабитская волость, Дзилнусиемс, «Джури», LV-2107).
в правилах вы хоть где-то видите вообще хоть слово Укрэксимбанк? )
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Додано: Чет 15 бер, 2018 21:16
Додано: Чет 15 бер, 2018 21:20
правильно - начисляет ... но по нему есть ограничение 100 грн. в мес или нет - это же крайне важно ...
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Додано: Чет 15 бер, 2018 21:29
Re: Укрексiмбанк
Значит бум мучать бабитских хлопцев. Они мову понимают?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 15 бер, 2018 22:27
Додано: Чет 15 бер, 2018 22:36
да еще днем ...
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