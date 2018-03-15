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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 424425426427

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 282
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 21:12

  IMPRINTER написав:
  BBC написав:Даже в КЦ?


ну чтоб его узнать в кале надо изрядно потрудиться ... они тупо не знают что это такое ...

Разговор с КЦ нуна начинать с п.5.7: вот тута у вас есть МСС, а де у его узнать? И хай обучают свою нейронную сеть, пробивают новые связи/ассоциации. Глядишь через недельку будет от зубофф отскакивать :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 21:15

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:
  BBC написав:Даже в КЦ?


ну чтоб его узнать в кале надо изрядно потрудиться ... они тупо не знают что это такое ...

Разговор с КЦ нуна начинать с п.5.7: вот тута у вас есть МСС, а де у его узнать? И хай обучают свою нейронную сеть, пробивают новые связи/ассоциации. Глядишь через недельку будет от зубофф отскакивать :mrgreen: :mrgreen:


у эксим бонуса свой кал +380 44 391 4114
- и сам Банк к этой программе особо не имеет отношения )

Организатор ‒ компания «ECOPAY LLC», зарегистрирована согласно законодательства Латвийской Республики (местонахождения: Бабитский край, Бабитская волость, Дзилнусиемс, «Джури», LV-2107).

в правилах вы хоть где-то видите вообще хоть слово Укрэксимбанк? )
https://bonus.eximb.com/ru/terms_and_conditions.html
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 21:16

  IMPRINTER написав:Господа, а с каким мсс идет оплата коммуналки через сайт ЕРц Мегабанка?
4900?

бонусы начисляет. MCC неизвестен
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 21:20

  Яша написав:
  IMPRINTER написав:Господа, а с каким мсс идет оплата коммуналки через сайт ЕРц Мегабанка?
4900?

бонусы начисляет. MCC неизвестен


правильно - начисляет ... но по нему есть ограничение 100 грн. в мес или нет - это же крайне важно ...
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 21:29

Re: Укрексiмбанк

  IMPRINTER написав:Организатор ‒ компания «ECOPAY LLC

Значит бум мучать бабитских хлопцев. Они мову понимают?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:27

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:у меня точно так же, только 8е проведено, трат с 10го не видно :(


у меня 8-е упало 10-го, а часть 9-го - 11 марта ... остатка 9-го, 10, 11, 12 нет до сих пор ... скотыняки :evil:


Уже начислили за все выходные, а также за 12 и 13 марта...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:36

  Anadonta написав:
  IMPRINTER написав:
  clientage написав:у меня точно так же, только 8е проведено, трат с 10го не видно :(


у меня 8-е упало 10-го, а часть 9-го - 11 марта ... остатка 9-го, 10, 11, 12 нет до сих пор ... скотыняки :evil:


Уже начислили за все выходные, а также за 12 и 13 марта...


да еще днем ...
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