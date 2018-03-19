Понадобилось в кои веки на E-Bay запчасть одну купить
(на немецком ebay.de)
Кто в курсе, начисляют тут за это бонусы, или оно как p2p проходит (продавец частный)? И если есть варианты, то как правильно сделать?
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Додано: Пон 19 бер, 2018 12:04
Понадобилось в кои веки на E-Bay запчасть одну купить
(на немецком ebay.de)
Кто в курсе, начисляют тут за это бонусы, или оно как p2p проходит (продавец частный)? И если есть варианты, то как правильно сделать?
Додано: Пон 19 бер, 2018 16:15
Почти все мои покупки на ибей проходят с кешбеком.
Несколько - прошли без кб, из-за некошерного мсс.
Вариантов - нет.
Пока не купишь - не узнаешь под каким мсс работает этот конкретный продавец.
Додано: Пон 19 бер, 2018 21:37
Не стал рисковать 1% за конвертацию, оплатил с Мони, хотя и без кешбэка.
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