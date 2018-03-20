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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 425426427428

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 282
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:04

Понадобилось в кои веки на E-Bay запчасть одну купить
(на немецком ebay.de)
Кто в курсе, начисляют тут за это бонусы, или оно как p2p проходит (продавец частный)? И если есть варианты, то как правильно сделать?
M-Audio
 
Повідомлень: 1162
З нами з: 23.03.11
Подякував: 184 раз.
Подякували: 209 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:15

Почти все мои покупки на ибей проходят с кешбеком.
Несколько - прошли без кб, из-за некошерного мсс.

Вариантов - нет.
Пока не купишь - не узнаешь под каким мсс работает этот конкретный продавец.
mustbe
 
Повідомлень: 308
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Подякували: 42 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:37

Не стал рисковать 1% за конвертацию, оплатил с Мони, хотя и без кешбэка.
M-Audio
 
Повідомлень: 1162
З нами з: 23.03.11
Подякував: 184 раз.
Подякували: 209 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:02

А "Сильпо" успели уже вынести за день, или не было сегодня?
Вчера супермаркетов не было никаких, сегодня вижу только "Ашан".
M-Audio
 
Повідомлень: 1162
З нами з: 23.03.11
Подякував: 184 раз.
Подякували: 209 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 11:01

За платеж по реквизитам через Easypay бонусы не начисляются. Обидно, тем более, что комиссия составила 2%. Проще было заплатить через СЭП...
Может кто-то тестировал на сей счет Portmone, iPay и прочие системы онлайн-платежей?
Anadonta
 
Повідомлень: 283
З нами з: 25.11.12
Подякував: 13 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 11:21

Anadonta
Оплата коммуналки через Портмоне - с бонусами.
Платежи по реквизитам - не пробовал. Думаю, что комис - будет, а бонусы - нет
mustbe
 
Повідомлень: 308
З нами з: 27.12.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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  #<1 ... 425426427428
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