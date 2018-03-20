Понадобилось в кои веки на E-Bay запчасть одну купить
(на немецком ebay.de)
Кто в курсе, начисляют тут за это бонусы, или оно как p2p проходит (продавец частный)? И если есть варианты, то как правильно сделать?
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Додано: Пон 19 бер, 2018 12:04
Понадобилось в кои веки на E-Bay запчасть одну купить
(на немецком ebay.de)
Кто в курсе, начисляют тут за это бонусы, или оно как p2p проходит (продавец частный)? И если есть варианты, то как правильно сделать?
Додано: Пон 19 бер, 2018 16:15
Почти все мои покупки на ибей проходят с кешбеком.
Несколько - прошли без кб, из-за некошерного мсс.
Вариантов - нет.
Пока не купишь - не узнаешь под каким мсс работает этот конкретный продавец.
Додано: Пон 19 бер, 2018 21:37
Не стал рисковать 1% за конвертацию, оплатил с Мони, хотя и без кешбэка.
Додано: Вів 20 бер, 2018 17:02
А "Сильпо" успели уже вынести за день, или не было сегодня?
Вчера супермаркетов не было никаких, сегодня вижу только "Ашан".
Додано: Сер 21 бер, 2018 11:01
За платеж по реквизитам через Easypay бонусы не начисляются. Обидно, тем более, что комиссия составила 2%. Проще было заплатить через СЭП...
Может кто-то тестировал на сей счет Portmone, iPay и прочие системы онлайн-платежей?
Додано: Сер 21 бер, 2018 11:21
Anadonta
Оплата коммуналки через Портмоне - с бонусами.
Платежи по реквизитам - не пробовал. Думаю, что комис - будет, а бонусы - нет
Додано: Сер 21 бер, 2018 11:44
Ну там МСС 6012, у Симки с этим строго
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 21 бер, 2018 12:20
clientage
Спасибо за информацию!
При оплате на Portmone и Easypay регулярных платежей (коммуналка) бонусы начисляются. По реквизитам (тоже коммуналка) - нет. Да, видимо, MCC разный. Протестировали, будем знать...
P.S. Кстати, уже 2 дня нет возможности пополнить бонусами мобильный. У всех так?
Додано: Сер 21 бер, 2018 13:45
Anadonta
Да пополнение мобильного не доступно, такое уже было пару недель назад, потом заработало снова.
Додано: Сер 21 бер, 2018 19:45
Подскажите пожалуйста нужно через кассу заплатить на счет в Укрэксимбанке какую комиссию берут за данную операцию? На сайте лазил тарифов не нашел?
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