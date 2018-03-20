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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 бер, 2018 20:13
olgerd написав:
Подскажите пожалуйста нужно через кассу заплатить на счет в Укрэксимбанке какую комиссию берут за данную операцию? На сайте лазил тарифов не нашел?
З любої банки можна платити на Сімку?
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