З любої банки можна платити на Сімку?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 бер, 2018 20:13
Додано: Чет 22 бер, 2018 07:54
А фастпэй от Привата и квиткапэй разве не кошэрные для Симки, бонусы по ним не дают? И пэйхаб от ПУМБа неужели никто не пробовал?
Кстати, а как на терминалах оплата проходит, контакт, бесконтакт, с ПИНом или без и на какие суммы?
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