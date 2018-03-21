З любої банки можна платити на Сімку?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 бер, 2018 20:13
Додано: Чет 22 бер, 2018 07:54
А фастпэй от Привата и квиткапэй разве не кошэрные для Симки, бонусы по ним не дают? И пэйхаб от ПУМБа неужели никто не пробовал?
Кстати, а как на терминалах оплата проходит, контакт, бесконтакт, с ПИНом или без и на какие суммы?
Додано: Чет 22 бер, 2018 10:34
У меня на терминалах почти всегда без запроса ПИНа. Бесконтакт - чаще с запросом. Звонил на горячую линию - говорят, что по VISA до 400 грн. должно быть без запроса, хотя вчера в Мегамаркете (контакт) при сумме около 300 грн. запросило.
Пока не нашел взаимосвязи...
Додано: Чет 22 бер, 2018 10:37
Зараз переглядають цей форум: Банк Конкорд, Aps, Gost2013, lubopytnaya, sola, vitaliy1111, vollena71 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|