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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 426427428429

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 283
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 20:13

  olgerd написав:Подскажите пожалуйста нужно через кассу заплатить на счет в Укрэксимбанке какую комиссию берут за данную операцию? На сайте лазил тарифов не нашел?

З любої банки можна платити на Сімку?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 07:54

  Anadonta написав:clientage

Спасибо за информацию!
При оплате на Portmone и Easypay регулярных платежей (коммуналка) бонусы начисляются. По реквизитам (тоже коммуналка) - нет. Да, видимо, MCC разный. Протестировали, будем знать...
P.S. Кстати, уже 2 дня нет возможности пополнить бонусами мобильный. У всех так?

А фастпэй от Привата и квиткапэй разве не кошэрные для Симки, бонусы по ним не дают? И пэйхаб от ПУМБа неужели никто не пробовал?

Кстати, а как на терминалах оплата проходит, контакт, бесконтакт, с ПИНом или без и на какие суммы?
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:34

  kreuz написав:Кстати, а как на терминалах оплата проходит, контакт, бесконтакт, с ПИНом или без и на какие суммы?


У меня на терминалах почти всегда без запроса ПИНа. Бесконтакт - чаще с запросом. Звонил на горячую линию - говорят, что по VISA до 400 грн. должно быть без запроса, хотя вчера в Мегамаркете (контакт) при сумме около 300 грн. запросило.
Пока не нашел взаимосвязи...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:37

  Квесторе_поверніться написав:З любої банки можна платити на Сімку?


А почему бы и нет? Зачисление под 1% (депозитные карты) и бесплатно на частные.
Anadonta
 
Повідомлень: 286
З нами з: 25.11.12
Подякував: 14 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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  #<1 ... 426427428429
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