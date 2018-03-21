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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 бер, 2018 20:13
olgerd написав:
Подскажите пожалуйста нужно через кассу заплатить на счет в Укрэксимбанке какую комиссию берут за данную операцию? На сайте лазил тарифов не нашел?
З любої банки можна платити на Сімку?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 22 бер, 2018 07:54
Anadonta написав:clientage
Спасибо за информацию!
При оплате на Portmone и Easypay регулярных платежей (коммуналка) бонусы начисляются. По реквизитам (тоже коммуналка) - нет. Да, видимо, MCC разный. Протестировали, будем знать...
P.S. Кстати, уже 2 дня нет возможности пополнить бонусами мобильный. У всех так?
А фастпэй от Привата и квиткапэй разве не кошэрные для Симки, бонусы по ним не дают? И пэйхаб от ПУМБа неужели никто не пробовал?
Кстати, а как на терминалах оплата проходит, контакт, бесконтакт, с ПИНом или без и на какие суммы?
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kreuz
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Додано: Чет 22 бер, 2018 10:34
kreuz написав:
Кстати, а как на терминалах оплата проходит, контакт, бесконтакт, с ПИНом или без и на какие суммы?
У меня на терминалах почти всегда без запроса ПИНа. Бесконтакт - чаще с запросом. Звонил на горячую линию - говорят, что по VISA до 400 грн. должно быть без запроса, хотя вчера в Мегамаркете (контакт) при сумме около 300 грн. запросило.
Пока не нашел взаимосвязи...
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Anadonta
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Додано: Чет 22 бер, 2018 10:37
Квесторе_поверніться написав:
З любої банки можна платити на Сімку?
А почему бы и нет? Зачисление под 1% (депозитные карты) и бесплатно на частные.
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Anadonta
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Додано: Чет 22 бер, 2018 11:34
kreuz написав:
Кстати, а как на терминалах оплата проходит, контакт, бесконтакт, с ПИНом или без и на какие суммы?
Стандартные лимиты по бесконтакту без пина:
мастер - 100грн
виза - 500грн
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 22 бер, 2018 11:35
Квесторе_поверніться написав: olgerd написав:
Подскажите пожалуйста нужно через кассу заплатить на счет в Укрэксимбанке какую комиссию берут за данную операцию? На сайте лазил тарифов не нашел?
З любої банки можна платити на Сімку?
странный вопрос от вас ... переводы из всех баков идут одним каналом (через сэп НБУ), вы встречали когда-то чтоб с одного конкретного банка не шло на другой конкретный банк?
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Додано: Чет 22 бер, 2018 13:37
Вкладчик1234 написав: kreuz написав:
Кстати, а как на терминалах оплата проходит, контакт, бесконтакт, с ПИНом или без и на какие суммы?
Стандартные лимиты по бесконтакту без пина:
мастер - 100грн
виза - 500грн
В реале на платине (VISA) спрашивает от 200 грн.
По чипу или никогда не спрашивает, или от какой-то сильно большой суммы, у меня никогда не спрашивало.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 13:47
M-Audio
да это очень радует, что нет ввода пина в торговой сети. респект эксиму.
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