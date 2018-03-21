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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 427428429430

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 283
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:03

Мизантрóп, на що Ви натякаєте?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:14

  Квесторе_поверніться написав:Мизантрóп, на що Ви натякаєте?

на логику
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлень: 1391
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Подякував: 122 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:20

  Мизантрóп написав:
  Квесторе_поверніться написав:Мизантрóп, на що Ви натякаєте?

на логику

Часом логіку важко зрозуміти...
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24137
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1239 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 15:13

  Квесторе_поверніться написав:
  Мизантрóп написав:
  Квесторе_поверніться написав:Мизантрóп, на що Ви натякаєте?

на логику

Часом логіку важко зрозуміти...

если заменять слова ,а иногда и фразы знаками "..." и "?"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлень: 1391
З нами з: 03.12.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 138 раз.
 
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  #<1 ... 427428429430
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